Organismos sociales y culturales realizarán su aporte para la renovación colectiva del “Espacio Mural de la Memoria”

Hoy 15:20

La Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de La Banda, informa que el próximo sábado 11 de octubre, de 9 a 11, se realizará el encuentro del Proyecto Colectivo “Diseñando memoria”, que fue suspendido y reprogramado el fin de semana pasado.

Esta actividad se desarrollará en el Espacio Mural de la Memoria, situado en la Av. Besares y la calle Avellaneda, con la participación de organismos, colectivos sociales, artistas y espacios culturales.

Cabe destacar, que este encuentro forma parte de un proyecto de Puesta en Valor y Resignificación del Espacio Mural de la Memoria, que en los próximos meses se cumplirán 20 años de su construcción colectiva.

Además, este proyecto tiene como fin consolidar el mural como un sitio vivo, en constante actualización y resignificación. Para ello se busca una amplia participación de la ciudadanía para que el proyecto final sea el fruto de la voluntad y el aporte solidario de la comunidad, una construcción compartida.