La Legislatura declaró de interés una serie de eventos culturales, deportivos y sociales

Durante la sesión presidida por el vicegobernador Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados reconoció distintas iniciativas, entre ellas el Festival Provincial del Tanicu, el aniversario del Club Atlético Güemes y la bendición del mural textil en honor a Santa Mama Antula.
Entre los proyectos aprobados, se destacó la declaración de beneplácito por el descubrimiento y bendición del Mural Textil en honor a Santa Mama Antula que se realizó en el recinto legislativo por la mañana.
Asimismo, durante el trabajo legslativo, se declaró de interés: la 31° Edición del Festival Provincial del Tanicu(12/10); el Festival de Danzas Inclusiva 2025 (8/10); el 93°aniversario del Club Atlético Güemes (12/10); el 9° aniversario del Jardín de Infantes los Gauchitos del Club Atlético Güemes (12/10); el 4º aniversario de la Orquesta Típica Santiagueña (8/10); las actividades por el Día Mundial de la Salud Mental (10/10) y las actividades en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.