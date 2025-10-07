Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 OCT 2025 | 28º
X
Locales

La Legislatura declaró de interés una serie de eventos culturales, deportivos y sociales

Durante la sesión presidida por el vicegobernador Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados reconoció distintas iniciativas, entre ellas el Festival Provincial del Tanicu, el aniversario del Club Atlético Güemes y la bendición del mural textil en honor a Santa Mama Antula.

Hoy 16:20

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, esta tarde la Cámara de Diputados declaró de interés importantes iniciativas culturales, deportivas y sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los proyectos aprobados, se destacó la declaración de beneplácito por el descubrimiento y bendición del Mural Textil en honor a Santa Mama Antula que se realizó en el recinto legislativo por la mañana.

Asimismo, durante el trabajo legslativo, se declaró de interés: la 31° Edición del Festival Provincial del Tanicu(12/10); el Festival de Danzas Inclusiva 2025 (8/10); el 93°aniversario del Club Atlético Güemes (12/10); el 9° aniversario del Jardín de Infantes los Gauchitos del Club Atlético Güemes (12/10); el 4º aniversario de la Orquesta Típica Santiagueña (8/10); las actividades por el Día Mundial de la Salud Mental (10/10) y las actividades en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Barrio Paraíso: detuvieron a un joven por agredir a su pareja
  2. 2. Anne Hathaway protagonizará el nuevo drama bélico Alone at Dawn, dirigido por Ron Howard
  3. 3. Milei cantó con su banda y le agradeció “a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo”
  4. 4. Diario Panorama te lleva al show de Miguel Mateos en Olímpico
  5. 5. Emotiva misa en Añatuya por los 40 años de vida sacerdotal de los Padres Hernán y Guillermo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT