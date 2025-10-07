Daniela Celis contó el tratamiento que debe hacer Thiago Medina tras el accidente que sufrió

La influencer habló de la salud del padre de sus hijas en una entrevista con “Puro Show”.

Hoy 16:27

Cada día que pasa es un momento más de recuperación para Thiago Medina. El mediático salió de terapia intensiva recientemente y está evolucionando muy bien, de acuerdo a lo que contaron sus familiares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por eso, en una nota con Puro Show (eltrece), Daniela Celis, la mamá de las hijas del influencer, habló de los pasos que tiene que seguir Thiago para recuperarse del todo. “Tiene que aprender a levantar los brazos y pararse solo”, comentó.

Qué dijo Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

Daniela Celis contó que esperaba desde hace tiempo que le den la noticia de que Thiago saliera de la terapia intensiva, en la que estuvo casi un mes. El joven de González Catán sufrió el 12 de septiembre un accidente con su moto.

“Sabía que iba a estar todo bien y al fin llegó. No lo puedo creer, así que estoy muy contenta de que el papá de mis hijas esté con nosotras”, comentó.

La influencer dio la entrevista durante la previa a la función de Buscando a Patito Feo, la obra que protagoniza su amiga en común Julieta Poggio. Es por eso que “Pestañela” contó que Thiago le pidió que fuera a verla. “Andá por los dos, me dijo él”, aseguró.

“¿Está al tanto de todo lo que pasó?“, preguntó el cronista. ”Más o menos. Fueron muchos días; no sabe muy bien las cosas que le fueron pasando. Va armando de a poco, pero es consciente de todo. Va de a poquito“, explicó.

Daniela detalló que Thiago vio a sus hijas a través de videollamadas que hacen todos los días. Dijo que las nenas estaban felices y que él también. “Los tres quieren verse, pero ya falta poquito para el alta. Ahí se va a dar el encuentro que se deben los tres”, agregó.

La panelista de Luzu insistió en que lo que están viviendo “es muy emocionante” y que ahora están esperando que los médicos le den el alta definitiva. Para eso, tiene que seguir un tratamiento específico.

“Hay que esperar a que camine bien, a que le saquen los sueros y todo lo que tiene, así tiene una pronta recuperación. Está con kinesiología; es todo de a poquito de vuelta; de aprender a levantar los brazos, a pararse solo. Es un tema porque estuvo bastante tiempo en un coma inducido”, enfatizó.