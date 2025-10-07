Así es el lugar donde encontraron muerta a Daiana Mendieta

El cadáver de la joven de 22 años fue hallado en un aljibe de una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12. Hay un sospechoso detenido.

Hoy 16:41

El cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, fue encontrado en un aljibe de una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12, en la provincia de Entre Ríos. La joven estaba desaparecida desde el viernes, y por el hecho hay un sospechoso detenido.

El hallazgo se produjo luego de un intenso operativo de búsqueda encabezado por la Fiscalía de Rosario del Tala, a cargo de Emilce Reynoso y Sergio Salisky, junto a personal de la Policía de Entre Ríos. En el lugar trabajaron peritos de la división científica y el cuerpo forense, quienes recolectan rastros para avanzar en la investigación.

Según trascendió, Daiana había salido de su casa en Gobernador Mansilla el viernes por la noche a bordo de un Chevrolet Corsa Classic. Al no regresar ni responder los llamados, su familia radicó la denuncia y se activó un operativo de búsqueda. Horas después, el vehículo fue hallado abandonado en un camino vecinal, a unos dos kilómetros y medio del pueblo.

Un vecino, el principal sospechoso

Con el correr de las horas, la investigación apuntó a un vecino de 55 años apodado “Pino”, quien quedó detenido tras resistirse a un allanamiento. Según confirmó el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los peritajes determinaron que la víctima mantuvo contacto con el sospechoso antes de desaparecer.

El operativo se llevó a cabo en un galpón que el hombre alquilaba en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en Gobernador Mansilla. Bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Reynoso, los agentes detuvieron al sospechoso, que intentó resistirse con un arma de fuego. Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y armas.

Por estas horas, los investigadores tratan de establecer cuál era el vínculo entre el detenido y Daiana. “No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existía algún tipo de relación”, señaló Silva.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Tala, que dispuso las actuaciones correspondientes para preservar la escena y avanzar en el esclarecimiento del crimen.