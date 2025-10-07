Un delincuente de 23 años intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía

Ocurrió este martes en Quilmes. Tanto el oficial como el adulto mayor resultaron ilesos

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este martes en el conurbano bonaerense, más precisamente en el partido de Quilmes, donde un sospechoso armado intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía.

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 10 de este martes en la esquina de Avenida Mitre y Castelli, en pleno centro de Quilmes, a unas pocas cuadras de la sede municipal.

Allí, un hombre de 81 años estacionó su Citroën C4 y esperaba a su esposa, que había entrado a un comercio. En ese momento, el ladrón se le acercó e intentó robarle el auto.

El asaltante tenía en su poder dos armas (un revólver calibre .22 y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 milímetros). Con una de ellas le apuntó a la víctima, exigiéndole que se bajara del coche.

Mientras eso sucedía, por la misma cuadra pasaba un policía de la División Motorizada local que se dirigía a su lugar de servicio y vio la situación. El oficial no dudó e intervino: se identificó y dio la voz de alto, usando su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro 9 milímetros.

Ante ello, el delincuente le apuntó y se produjo así el tiroteo. El enfrentamiento terminó cuando un disparo que impactó en el cuello del atacante, quien cayó al piso.

Minutos más tarde, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó a la zona y constató el fallecimiento del sospechoso, que tenía 23 años. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.

Tanto el policía como el jubilado, por su parte, resultaron ilesos.

Por el caso se inició una investigación en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Quilmes, a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego. En la escena del hecho trabajaron agentes de la Policía Científica, que realizaron las primeras pericias.

Fuentes ligadas a la investigación informaron a este medio que, de momento, no se adoptó ninguna medida judicial contra el policía, al considerar en principio que su accionar se encuadra en la legítima defensa de un tercero.

Igualmente, los investigadores siguen recabando declaraciones y esperan los resultados de las pericias para determinar exactamente la secuencia del violento asalto.