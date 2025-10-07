Santiago del Estero llevará su pulso folklórico a Europa con bombos y chacareras en Barcelona

Durante el 18 y 19 de octubre, el folklore argentino se hará sentir en España con la “Marcha de los Bombos Legüeros” y el primer Festival Internacional de la Chacarera, un evento que celebra la identidad santiagueña y la une con el público europeo.

Hoy 17:08

El Norte Argentino cruzará el océano y llegará a Barcelona para compartir su música, su danza y su pasión popular. “Santiago del Estero en Europa” es una propuesta cultural que busca difundir las raíces folklóricas argentinas en el Viejo Continente, con dos jornadas llenas de ritmo, color y tradición.

El 18 de octubre se realizará la Peña Gualicho “Solo Pa’ Bailarla”, una noche dedicada por completo al baile y la conexión entre culturas. Con el folklore argentino como protagonista, se espera la participación de bailarines provenientes de distintos países de Europa, la península ibérica y artistas locales, creando una experiencia única. La música estará a cargo del DJ Mariano Garcés, quien promete una velada donde el compás de la chacarera no dará tregua.

Miguel Serrano

El 19 de octubre será el turno de la Marcha de los Bombos Legüeros, una impactante manifestación sonora y visual que recorrerá las calles de Barcelona al ritmo del instrumento más emblemático de Santiago del Estero. La jornada continuará con el Festival Internacional de la Chacarera, primera edición de un encuentro que reunirá a artistas locales e internacionales en una gran celebración de la danza tradicional argentina.

Miguel Serrano - España

Estas actividades forman parte de la segunda Marcha Internacional de los Bombos y del primer Festival Internacional de la Chacarera, organizadas por integrantes de la agrupación Santiago del Estero, residentes en Torrevieja, quienes impulsan esta propuesta para mantener viva la conexión con su tierra natal.

Entre los protagonistas de esta gira cultural se destaca el profesor Miguel Serrano, quien llevó la chacarera a España y representa a Santiago del Estero en distintos escenarios académicos y artísticos. Serrano fue invitado al IV Congreso Internacional sobre Educación Crítica e Inclusión, realizado del 25 al 27 de septiembre en Málaga, con la organización de la Universidad de Málaga, la Cátedra de Cultura de la Diversidad y Justicia Social y la Fundación Unicaja.

Miguel Serrano - España

Tras su participación en el congreso, el docente inició una gira cultural por diversas ciudades españolas: Granada, Alicante, Torrevieja y Barcelona, donde cerrará su recorrido participando de la Marcha de los Bombos y el Festival de la Chacarera. “Estamos en Sevilla chacareriando por y para ustedes”, expresó en uno de sus mensajes desde su recorrido.

Así, Santiago del Estero —la Madre de Ciudades y cuna del folklore argentino— hace latir su corazón en Europa, llevando el sonido del bombo legüero y la alegría de la chacarera a un público que cada vez siente más cerca el calor del norte argentino.