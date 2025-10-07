Se realizó la XIV Reunión Anual de Oficinas de la Mujer y de Género de los Poderes Judiciales

Representantes de la justicia de Santiago del Estero estuvieron presentes en el evento organizado por la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Hoy 17:41

Celebrado en la ciudad de Córdoba, el encuentro presentó el Informe sobre Buenas Prácticas de los Poderes Judiciales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, edición 2025.

El Poder Judicial santiagueño estuvo representado en el evento por la Lic. Claudia Osorio Meneghini, responsable del Área de la Mujer y la T.S. Luciana Campos Yanucci, integrante del equipo interdisciplinario de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (OVFyM).

La reunión, que se concretó durante dos jornadas en el Auditorio del Centro de Capacitación Dr. Ricardo Núñez del Polo Laboral, comenzó con el acto de apertura a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, quien estuvo acompañado por los vocales del alto cuerpo cordobés, Dres. Aída Tarditti, Domingo Sesin, María Marta Cáceres de Bollati y Jessica Valentini.

También asistieron la directora académica de la OM de Córdoba, Dra. María Esther Cafure y autoridades de la OM de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dras. María Delia Castañares, Gabriela Pastorino y la Lic. Paula Saldarini.

El informe sobre Buenas Prácticas de los Poderes Judiciales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, edición 2025, es el resultado de un proceso federal y participativo, coordinado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que contó con la participación de la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus).

El documento recopila experiencias destacadas de todas las jurisdicciones del país, en los que se incluye protocolos para prevenir la violencia laboral, programas de capacitación sobre perspectiva de género, observatorios de sentencias, registros informáticos para unificar medidas de protección, manuales para jurados populares y estrategias de articulación interinstitucional, en casos de violencia contra las mujeres.

Presentación sobre buenas prácticas

Durante la segunda jornada del encuentro, se expusieron las ponencias de las OM de los Poderes Judiciales sobre buenas prácticas y las diferentes mesas de trabajo sobre la temática.

En ese marco, la Lic. Osorio Meneghini y la T.S. Luciana Campos Yanucci, abordaron "Violencia (s): Abordaje integral- Acceso a Justicia", oportunidad en la que las profesionales socializaron las prácticas y formas de abordaje de las situaciones de violencia en la que intervienen.

En tanto, las OM de las distintas jurisdicciones disertaron sobre, violencia laboral; abordaje dentro del los poderes judiciales; capacitación en género; jurados populares y perspectiva de género; atención de víctimas- registro de victimarios; estadísticas de femicidios y muertes violentas; lactancia; jurisprudencia con perspectiva de género, entre otros tópicos.

Cabe apuntar, que la iniciativa contó con la colaboración de los poderes judiciales de Corrientes, Misiones y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur como así también de las Oficinas de la Mujer y de Género provinciales de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, Cámara Federal de La Plata, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

Asimismo, participó el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Oficina de la Mujer de la CSJN.