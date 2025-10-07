Crecen los rumores de romance entre Rulo Schijman y Majo Martino tras sus recientes separaciones

El inesperado acercamiento entre ambos periodistas sorprendió al mundo del espectáculo.

El periodista Rulo Schijman volvió a ser noticia luego de que trascendiera un posible romance con Majo Martino, figura reconocida del espectáculo y la televisión. Según se pudo saber, ambos fueron vistos muy cerca durante una fiesta exclusiva en Buenos Aires, en medio de versiones que apuntan a un nuevo comienzo amoroso para el ex “CQC”, meses después de su separación de Gabriela Sari.

Rulo Schijman, separado de Gabriela Sari, en el centro de los rumores

La información indica que el encuentro entre Schijman y Martino se produjo durante el fin de semana en un conocido boliche porteño, donde asistieron varias figuras de la farándula. Entre los presentes estuvieron Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, Karina Jelinek y Flor Parise, y Darío Barassi, quien se robó todas las miradas con su habitual carisma. Sin embargo, las cámaras se enfocaron en Rulo y Majo, que compartieron un momento de evidente complicidad que no pasó desapercibido.

El periodista atraviesa un nuevo capítulo personal tras confirmar su separación de Gabriela Sari, con quien estuvo en pareja más de diez años y tiene una hija, Donna, de siete. Aunque la ruptura se conoció públicamente en abril, Schijman explicó en diálogo con Paula Varela que ya llevaban “varios meses separados”, prefiriendo mantener el tema en la intimidad.

Majo Martino, envuelta en escándalos y ahora vinculada a Rulo

Por su parte, Majo Martino viene de un 2025 agitado. Tras su ruptura con Loccho Loccisano, fue señalada en medio del escándalo entre Alex Caniggia y Melody Luz, quienes se separaron en junio luego de que ella la acusara de ser la tercera en discordia. Majo desmintió haber tenido una relación con Alex, aunque reconoció haber mantenido contacto con él y reveló mensajes privados que dieron de qué hablar.

¿Nuevo romance en puerta?

El supuesto acercamiento entre Rulo Schijman y Majo Martino podría marcar el inicio de un nuevo romance en el ambiente del espectáculo argentino. Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, pero las versiones crecen y prometen convertirse en uno de los temas más comentados del mundo del entretenimiento.

Con ambos recién separados, este encuentro en la noche porteña reaviva la idea de que, en el universo de la farándula, las segundas oportunidades y los cruces inesperados son moneda corriente.