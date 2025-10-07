El Ateneo 10 de Diciembre organiza un innovador torneo de pádel

El evento será el próximo domingo 12, en las instalaciones de Huaucke Padel, de la capital santiagueña, a partir de las 10 de la mañana.

Hoy 18:53

Santiago del Estero será sede de un torneo de pádel con formato innovador, organizado con el auspicio del Ateneo “10 de Diciembre”.

El evento será el próximo domingo 12, en las instalaciones de Huaucke Padel, de la capital santiagueña, a partir de las 10 de la mañana, “con un formato de competencia diferente en la provincia, conocido en el ambiente como doble eliminación, lo cual permite a cada pareja contar con una segunda oportunidad dentro del torneo” explicó Marcos Varela integrante de la institución de referencia.

Asimismo, explicó que “la propuesta busca ofrecer una jornada deportiva dinámica y entretenida, no solo para los jugadores, sino también para el público que acompañe a lo largo del día, donde se realizarán juegos recreativos y sorteos generando un espacio ameno y participativo”.

Por otra parte, Varela afirmó que “el torneo entregará premios a los finalistas, incluyendo trofeos y reconocimientos para los primeros y segundos puestos de las distintas categorías”, remarcando que “el valor de la inscripción es accesible y pueden realizarse a través de la cuenta de Instagram @evo.padel o comunicándose a los teléfonos 3854-819607 o 3854-385639, donde además se les brindará información detallada del encuentro deportivo”.

Finalmente expresó que “el Ateneo 10 de Diciembre busca con esta iniciativa promover el pádel local, fomentar el espíritu deportivo y acercar una propuesta innovadora que combina sana competencia, diversión y comunidad”.