El Centro Integral de Salud Banda celebró 10 años de compromiso con la comunidad

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif encabezó el acto junto al secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, la directora de Atención Médica, Dra. Stella Argañaraz y la directora del hospital, Dra. Liliana Garnica.

El Centro Integral de Salud Banda (CISB) «Dr. Ricardo Abdala» celebró su 10º aniversario con un emotivo acto que reunió a autoridades sanitarias, equipo de salud y representantes de la comunidad. Durante la ceremonia, se reconoció la labor y el compromiso del personal de cada servicio, destacando su vocación, profesionalismo y el crecimiento sostenido del establecimiento a lo largo de esta década. Entre los hitos destacados en estos 10 años se resaltan la implementación de la historia clínica electrónica única, la creación de la primera terapia intensiva de la ciudad, el desarrollo de telemedicina y la apertura de servicios como oncología, diálisis peritoneal, traumatología, adolescencia, teleoftalmología y teleobstetricia.

Con un profundo sentimiento de orgullo y gratitud, la directora del Centro Integral de Salud Banda, Dra. Liliana Garnica, recordó los inicios del hospital:

“Son diez años de trabajo comprometido con la salud de nuestra gente. Este centro es el resultado de un sueño colectivo hecho realidad.”

Garnica destacó el crecimiento sostenido desde su inauguración en 2015 —durante la gestión de la entonces gobernadora Dra. Claudia Ledesma de Zamora— y subrayó la consolidación del CISB como hospital de referencia, con avances en infraestructura, tecnología y atención sanitaria.

Asimismo, resaltó el aumento sostenido en la atención: “Pasamos de 1.800 partos anuales a más de 3.500, y de 200 cirugías a más de 4.000 por año. Las consultas por guardia superan hoy las 110.000 atenciones anuales.”

En un contexto nacional crítico, Garnica valoró el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y el compromiso del equipo de salud: “Mientras el gobierno nacional recorta gastos en salud, este gobierno invierte en más salud para su gente.”

Finalmente, expresó: “Sigamos sirviendo a la comunidad con respeto, compromiso y humanidad.”

El Dr. Gustavo Sabanza destacó la importancia del CISB como pilar del sistema de salud provincial y valoró su crecimiento y su misión cumplida:

Rindió homenaje a figuras referentes como el Dr. Monti y el Dr. Abolaiman.y aseseguró que “Nada de esto sería posible sin un Estado que entiende que la salud no es un privilegio, sino un derecho igualitario.”

Y cerró su mensaje invitando a fortalecer el trabajo en equipo y la empatía: “El paciente tiene derecho a saber qué le pasa. Debemos seguir acompañando con diálogo, sensibilidad y compromiso.”

Durante su discurso, la ministra Natividad Nassif destacó la visión estratégica del Gobierno de la Provincia en materia de salud y educación: “Este hospital fue anticipatorio de un proceso de transformación que no se ha detenido en Santiago del Estero.”

Remarcó que los logros alcanzados son fruto de políticas públicas sostenidas, orientadas a la inclusión, la igualdad y el desarrollo sustentable.

Destacó también la formación de profesionales locales y la creación de la Facultad de Medicina, como parte de una mirada estratégica hacia el futuro:

“El mejor capital que podemos seguir invirtiendo es el conocimiento, la educación, la innovación y la ciencia.”

La ministra cerró su mensaje con una reflexión sobre el valor humano en la atención sanitaria: “La comprensión es la mayor virtud que podemos tener los humanos.”

En el marco de la jornada, se rindió un emotivo homenaje a los trabajadores jubilados del CIS Banda, destacando su entrega, compromiso y dedicación.

Recibieron distinciones la Dra. Paula Ortiz, Lic. Molina Sánchez, Sra. Lucinda Suárez, Sra. Ramona Mansilla, Sra. Adelaida Brandán, Sra. Blanca Gómez y Sra. Nancy Carrillo, por su invaluable aporte al sistema de salud.

La jornada concluyó con una presentación del Ballet Folclórico del Instituto Camino de Esperanza ASAIM, que llenó el auditorio de color y emoción.

El acto finalizó con un clima de alegría y unidad, en el que todos los presentes entonaron el “Feliz cumpleaños” al Centro Integral de Salud Banda, símbolo de diez años de compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad.