Atraparon a un joven con pedido de detención en el barrio El Brete

Hoy 19:25

Personal de la División Prevención y de la Comisaría Comunitaria N° 56, dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5, procedieron a la detención de un hombre que era buscado por la Justicia desde el pasado 21 de septiembre, en el marco de una causa por amenazas agravadas con el uso de armas en perjuicio de una mujer.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que los uniformados tomaran conocimiento de la presencia de un individuo que se encontraba durmiendo sobre el techo de una iglesia evangélica, ubicada en el barrio El Brete, de la ciudad de La Banda.

Al arribar al lugar, el personal policial confirmó la situación y procedió a demorar al sujeto, quien fue identificado como un hombre de 27 años, registrando un pedido de detención vigente por la causa mencionada.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente, continuándose con las actuaciones de rigor.