Preocupación por la salud de Verónica Castro: aseguran que su hijo Cristian la golpeó

La actriz Verónica Castro fue vista en silla de ruedas y usando un tubo de oxígeno, provocando preocupación en el espectáculo. Salió a la luz un violento episodio con su hijo.

Hoy 19:59

La reconocida actriz mexicana Verónica Castro volvió a ser noticia tras viralizarse una imagen en la que se la ve en silla de ruedas y asistida con un tanque de oxígeno, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fotografía fue difundida en el programa DDM (América TV), donde el periodista Guido Záffora explicó el contexto del momento y recordó que la artista, madre del cantante Cristian Castro, atraviesa desde hace tiempo dificultades de salud y problemas judiciales derivados de antiguas acusaciones mediáticas.

En el ciclo conducido por Mariana Fabbiani, también se emitieron imágenes en las que la actriz intenta esquivar a la prensa que le consultaba por su estado físico. “Necesito caminar más rápido y por eso necesito oxígeno”, se la escucha decir, intentando llevar tranquilidad pese a su notoria fragilidad.

Fuertes declaraciones desde México sobre el estado de Verónica Castro

En comunicación con el programa argentino, el periodista mexicano Maximiliano Lumbia brindó detalles preocupantes sobre la situación actual de la artista. “Verónica Castro está muy mal de salud. Ella fue durante muchos años fumadora y ahora padece las consecuencias de ese hábito”, afirmó.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí. El periodista deslizó una versión que encendió las alarmas: habría sufrido lesiones graves en la columna a raíz de una agresión pasada de su hijo, Cristian Castro.

“Le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica con riesgo de vida, porque las patadas que le dio Cristian fueron terribles, le destrozaron la columna”, sostuvo Lumbia, generando conmoción tanto en el estudio como entre los espectadores.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas sobre estas afirmaciones. Mientras tanto, el entorno de la actriz mantiene reserva sobre su estado de salud, en medio de un panorama que preocupa a todo el ambiente artístico mexicano.