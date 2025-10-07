Rocío Iturre: “Queremos ganar y llegar lo más lejos posible en el torneo”

La escolta santiagueña analizó el presente de Quimsa en la antesala de su segunda presentación por la Liga Femenina de Básquet, donde buscarán recuperarse tras el tropiezo en el debut.

Hoy 20:09

Quimsa no tuvo el inicio esperado y cayó ante Hindú por 60 a 39 en el Estadio Ciudad. Sobre ese encuentro, Iturre fue autocrítica:



“En el primer partido no nos encontramos como equipo, no logramos mostrar nuestro verdadero juego. En defensa no hicimos lo planeado, lo que nos llevó a equivocarnos también en ofensiva. Ese partido nos servirá si aprendemos de los errores y logramos enfocarnos en el jueves”, expresó la jugadora, quien aportó ocho puntos.



Pensando en San José



De cara al próximo duelo ante San José de Mendoza, Iturre destacó los puntos a trabajar:



“La prioridad será parar el juego de la base, sabemos que muchas de sus ofensivas salen desde ella. Además, buscaremos colaborar con el poste bajo ya que son un equipo fuerte cerca del canasto”.



La jugadora surgida en Sportivo Colón también valoró lo que significa representar nuevamente a la provincia en la máxima categoría: “La temporada pasada nos encontró con la posibilidad de jugar La Liga Femenina con un equipo santiagueño, ahora lo sabíamos de antemano. Queremos ganar y llegar lo más lejos posible en el torneo”.



Lo que viene para Quimsa



El conjunto dirigido por José Ramos afrontará dos encuentros como local esta semana:

Jueves a las 20:00 horas, frente a San José (Mendoza).

Sábado a las 19:30, ante Instituto (Córdoba).



El valor de las entradas fue fijado en $2.000 y estarán disponibles en las boleterías del Estadio Ciudad.