Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

Había desaparecido el viernes a la tarde. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural. Por el caso hay un sospechoso de 55 años detenido y luego se confirmó que la mataron

Hoy 20:11

Daiana Magalí Mendieta tenía 22 años y el pasado viernes, antes de desaparecer en la provincia de Entre Ríos, publicó lo que iba a ser su último posteo en su cuenta de Instagram. “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva“, escribió la joven que este martes fue encontrada muerta dentro de un aljibe ubicado en un camino rural. Luego se confirmó que la mataron de un disparo.

La víctima se presentaba en sus redes sociales como escritora y editora. De hecho, tenía un perfil privado dedicado solamente a compartir sus escritos con algunos pocos seguidores.

También era estudiante de astrología, según ella misma daba a conocer en Instagram. Pero sus días pasaban en el campo: oriunda de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, Daiana se crió junto a su familia entre pastizales, tractores, granjas y huertas.

En 2024, la joven víctima de un femicidio se había recibido de Perito Clasificadora de granos, una profesión de la agroindustria que se encarga de supervisar la calidad de los granos en todas las etapas de la poscosecha hasta su entrega.

Su vida transcurría en la zona rural de Entre Ríos. Y su destino fue allí también: este martes, tras varios días desaparecida, las autoridades locales la encontraron muerta dentro de un aljibe ubicado sobre un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos.

Se trata de una calle que cruza a la Ruta 12 y está cerca del club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla.

El aljibe donde hallaron su cuerpo estaba camuflado entre ramas, raíces y hojas, y a unos 10 metros de profundidad. Según señalaron fuentes del caso a Infobae, el hallazgo fue a unos 500 metros de la autovía principal, recorriendo el camino rural.

La joven estaba adentro de un pozo al que, de acuerdo a los investigadores, solo accedería quien conoce bien la zona: un baqueano. Por el caso, hay un hombre de 55 años detenido, acusado del principal sospechoso del femicidio