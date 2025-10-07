Cuánto costarán las entradas para el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

El Consejo Federal fijó los montos de los tickets para el certamen que comenzará el 19 de octubre con la participación de 20 equipos santiagueños.

Hoy 20:07

El Consejo Federal del Fútbol Argentino oficializó los valores de las entradas para el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, que comenzará el 19 de octubre y contará con la participación de 20 equipos santiagueños.

Según lo dispuesto en el Reglamento General aprobado y enviado a las ligas y clubes participantes, el precio de la entrada general —que incluye el seguro del espectador— tendrá un piso de $15.000 y un máximo de $20.000, de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo.

El documento también especifica que el valor para jubilados, pensionados y damas será del 50% del precio fijado para las entradas generales, manteniendo el mismo beneficio en relación al seguro obligatorio. Además, el precio de los adicionales fue establecido en $8.000, mientras que cada club podrá definir el costo de los adicionales a platea, dependiendo de su infraestructura y capacidad.

Un aumento del 100% respecto al año anterior

El incremento respecto a la temporada pasada es del 100%, reflejando los ajustes económicos y organizativos dispuestos por el Consejo Federal. Esta medida busca garantizar la cobertura de los costos operativos del torneo, que se perfila como uno de los más competitivos de los últimos años, con fuerte presencia santiagueña.

El Torneo Regional Federal Amateur dará inicio el 19 de octubre, y Santiago del Estero volverá a ser protagonista con la participación de 20 equipos que buscarán el anhelado ascenso al Torneo Federal A.