Brea Pozo celebrará la 39ª edición del Festival Provincial del Carbón con una cartelera de lujo

La ciudad se prepara para recibir a vecinos y visitantes en una nueva edición del Festival Provincial del Carbón, una de las fiestas populares más emblemáticas del interior santiagueño.

El festival será este sábado 11 de octubre, en el anfiteatro municipal Villa Elena, donde desde las 19 horas se llevarán a cabo los tradicionales juegos de destrezas criollas, en el marco de la trigésimo novena edición del festival.

Desde la Comisión Municipal de Brea Pozo invitan a todos los interesados en participar de las competencias a inscribirse previamente comunicándose al número 3856-175300 o acercándose personalmente al edificio municipal. Los ganadores recibirán importantes premios en efectivo, como parte del incentivo al espíritu tradicional y la participación comunitaria.

“Queremos que este Festival Provincial del Carbón siga siendo una verdadera fiesta del pueblo, donde se refleje la identidad, el esfuerzo y la cultura de nuestra gente”, expresó el comisionado municipal Juan Manuel Ibañez.

Además de las actividades de destrezas criollas, el festival contará con presentaciones artísticas, comidas típicas, feria de artesanos y shows en vivo.

La cartelera ya fue anunciada, se presentarán en el escenario principal: Los Palmareños De Saul, Las Sachas Guitarras Atamisqueñas, La Banda De Huguito Flores, Los Lugones, El Pulpo Heredia, Canta y Mas, Dúo Carabajal Cáceres, Dario Pacheco, Sachanmanta, Marcelo Ibarra, Sangre Loretana, Armandito Santillan.

Una tradición que mantiene viva la identidad local

El Festival Provincial del Carbón nació como un homenaje al trabajo de los hacheros y carboneros de la zona, pilares históricos de la economía regional. Con el paso de los años, se convirtió en un ícono cultural de Brea Pozo, y atrajo a familias de toda la provincia a la vez que se consolidó en el calendario de fiestas populares de Santiago del Estero.