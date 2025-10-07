El agente de Soulé pidió por su regreso a la Selección Argentina y advirtió sobre la chance de Italia

El futbolista de Roma, si bien estuvo presente en varias convocatorias, aún no debutó con la Albiceleste y en esta doble fecha FIFA se quedó afuera de la lista.

Hoy 20:04

La Selección Argentina afrontará una nueva fecha FIFA con una lista que presenta varias novedades. Sin embargo, una de las ausencias más comentadas es la de Matías Soulé, quien atraviesa un gran presente en la AS Roma. Ante esto, su representante Martín Guastadisegno expresó su sorpresa por la falta de convocatoria y deslizó la posibilidad de que el futbolista sea llamado por Italia.

“Merece una oportunidad”

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con medios italianos, Guastadisegno fue contundente: “Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad”.

El agente del exjugador de Vélez y Juventus dejó además abierta la puerta a una posible convocatoria por parte del seleccionado italiano, recordando que Soulé cuenta con doble nacionalidad ítalo-argentina: “Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado”.

El deseo de Soulé sigue siendo argentino

Ya en su etapa en el Frosinone, el talentoso atacante había dejado clara su postura: “Hablé con Spalletti, le dije la verdad, que me sentía argentino. Estoy esperando a Argentina, no sé si llegará ahora o más tarde, pero soy argentino, nací allí y mi corazón siempre dice Argentina”.

Qué necesita para quedar “blindado” por la Albiceleste

De acuerdo al reglamento FIFA, para que un jugador quede definitivamente vinculado a una selección nacional, debe disputar tres partidos oficiales (ya sean de FIFA o de entidades continentales). Si solo juega un encuentro, deberá esperar tres años para poder ser citado por otra federación.

En ese sentido, Soulé necesitaría una convocatoria de Lionel Scaloni y participar en al menos dos partidos en una fecha y un tercero en otra para quedar oficialmente “atado” a la Selección Argentina.

Por ahora, el joven de 21 años sigue brillando en Roma y aguardando el llamado que podría marcar su futuro internacional.