Neder: “¿Qué clase de gente veta una ley de discapacidad?”

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista encabezó este martes un plenario con afiliados al gremio UTEPSE.

Hoy 22:16

Fuerza Patria Peronista realizó este martes un plenario con afiliados al gremio UTEPSE, llevado a cabo en las colmadas instalaciones del Sindicato de Canillitas, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; y a diputado provincial, Gerardo Montenegro, entre otros, quienes fueron recibidos por el secretario general, Arq. Aníbal Garzón, y el adjunto, Miguel Marquesano. También asistió el titular de la CGT Regional Santiago del Estero, José Gómez.

Tras las palabras de bienvenida a cargo de Miguel Marquesano, el mensaje central estuvo a cargo de “Pichón” Neder, quien en principio puso de manifiesto “mi convicción sobre la necesidad de tener gremios fuertes, sólidos y activos, porque eso les permite brindar servicios a sus afiliados y defender el salario”.

“Para que haya gremios así tiene que haber trabajadores, producción y PyMES generadoras de empleo. Todo lo que hoy en día el actual gobierno nacional con su política neoliberal de ajuste, DNU y leyes ómnibus, viene perjudicando”, remarcó.

“Por eso es muy importante esta elección, necesitamos en el Congreso tener el número suficiente para evitar que la derecha se lleve puesto los derechos y la posibilidad de ascenso social en Argentina. Vienen por la Universidad y la Salud pública y gratuita, pero como peronistas nosotros nunca vamos a levantar la mano en contra de la gente”, puntualizó.

“Yo me pregunto -continuó-, estos que hoy gobiernan el país y se dicen gente de bien, ¿qué clase de gente de bien veta una ley de discapacidad, despreciando valores como la solidaridad y la empatía? Hicieron un espectáculo delirante en el Movistar Arena, mientras hay millones de personas sufriendo la crueldad”, fustigó.

“Llevan casi dos años en el gobierno nacional. ¿Qué obra han hecho aparte de empobrecer a la mayoría de la población, desfinanciar al Garrahan y a las Universidades, castigar a los jubilados, celebrar los despidos? Los convoco a todos, la única manera de frenar esto es en las urnas, el 26 de octubre votando a Fuerza Patria Peronista en todo el país”, concluyó.