Árbitro confirmado para el choque entre Central Córdoba y Unión de Santa Fe

El Ferro recibirá el viernes al Tatengue por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 22:19

Central Córdoba buscará volver al triunfo en el Torneo Clausura el próximo viernes, cuando reciba desde las 16.45 a Unión de Santa Fe en uno de los duelos correspondientes a la fecha 12. 

El encuentro será dirigido por Adrián Gariano, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Javier Uziga

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Franco Acita
AVAR: Gonzalo Pereira

16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nelson Sosa

18.30 Newell’s – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi

Sábado 11 de octubre

14.30 Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero

16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Ariel Penel
AVAR: Diego Romero

19.00 Banfield – Racing (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlotta

21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Sebastian Habib

22.15 Vélez – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Manuel Sánchez

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Felipe Viola
AVAR: Jorge Broggi

16.45 Independiente Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Joaquín Gil

19.15 River – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Maximiliano Macheroni

21.15 Independiente – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Juan Mamani

Lunes 13 de octubre

18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Javier Delbarba
AVAR: Juan Pablo Loustau

