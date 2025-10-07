Árbitro confirmado para el choque entre Central Córdoba y Unión de Santa Fe

El Ferro recibirá el viernes al Tatengue por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Central Córdoba buscará volver al triunfo en el Torneo Clausura el próximo viernes, cuando reciba desde las 16.45 a Unión de Santa Fe en uno de los duelos correspondientes a la fecha 12.
El encuentro será dirigido por Adrián Gariano, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.
Viernes 10 de octubre
14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Javier Uziga
16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Franco Acita
AVAR: Gonzalo Pereira
16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nelson Sosa
18.30 Newell’s – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi
Sábado 11 de octubre
14.30 Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Ariel Penel
AVAR: Diego Romero
19.00 Banfield – Racing (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlotta
21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Sebastian Habib
22.15 Vélez – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Manuel Sánchez
Domingo 12 de octubre
14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Felipe Viola
AVAR: Jorge Broggi
16.45 Independiente Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Joaquín Gil
19.15 River – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Maximiliano Macheroni
21.15 Independiente – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Juan Mamani
Lunes 13 de octubre
18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Javier Delbarba
AVAR: Juan Pablo Loustau