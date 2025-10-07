Jorge Mukdise en LO: “En el Congreso vamos a defender la educación, la salud y el trabajo de los argentinos”

El intendente de Las Termas y candidato a diputado nacional por el Frente Cívico resaltó en Libertad de Opinión que su compromiso es llevar al Congreso los valores del proyecto político del gobernador Gerardo Zamora.

Hoy 23:07

El intendente de Las Termas y candidato a diputado nacional por el Frente Cívico, Jorge Mukdise, destacó en Libertad de Opinión la importancia de llevar al Congreso los valores y principios que guiaron el desarrollo de Santiago del Estero.

El jefe comunal termeño remarcó que su rol como futuro legislador será acompañar el proyecto que transformó Santiago del Estero bajo la conducción del Frente Cívico. “Yo creo que en realidad es acompañar este proyecto que ha transformado Santiago del Estero, que es el Frente Cívico, y en el Congreso defender la idea de país que nosotros desde la provincia llevamos adelante con Gerardo Zamora”, expresó Mukdise.

En ese sentido, destacó que su compromiso está centrado en la defensa de tres pilares fundamentales: la educación pública, la salud pública y el trabajo de los argentinos. “Hoy soy intendente de una ciudad turística que está sufriendo medidas por parte del gobierno nacional que lejos de acompañarnos, nos perjudican”, señaló, al referirse a la falta de políticas activas para fortalecer las economías regionales.

Mukdise planteó que las medidas económicas del Gobierno nacional están “generando un tipo de cambio atrasado con lo cual subsidiamos a nuestra competencia, es decir, subsidiamos a los destinos del exterior”, afectando al turismo interno y a la producción local.

El dirigente termeño también subrayó la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en sus representantes, afirmando que “no toda la dirigencia política tiene inconvenientes de conducta o corrupción, hay muchos que trabajamos de cara a la gente, articulando con diferentes sectores”.

En relación a su futuro trabajo legislativo, Mukdise sostuvo que no se trata de llevar una gran cantidad de proyectos sino de “simplificar la vida de los argentinos” y de priorizar los temas fundamentales como la salud, la educación y las autonomías provinciales. En ese marco, cuestionó la política nacional de ajuste: “Ese achique significa desfinanciar la salud y la educación. El camino es al revés: hay que fortalecer lo público porque es la base del desarrollo”.

Además, defendió la educación pública como “la herramienta de transformación y de independencia social”, destacando que miles de personas pudieron ser profesionales gracias a la universidad pública y gratuita, lo que “genera riqueza con la educación”.

Mukdise también llamó a reivindicar la política como espacio de diálogo y construcción. “No podemos seguir insultándonos o creyendo que hay una Argentina buena y otra mala. El Congreso debe ser la caja de resonancia donde se defiendan los derechos de las personas”, expresó.

Al referirse al modelo santiagueño, aseguró que “ha demostrado que sabe gobernar, que ha transformado la provincia y evolucionado en todos los aspectos”, y que desde el Congreso buscará “ponerle un límite al Gobierno nacional cuando sus medidas afecten la salud, la educación o las instituciones que trabajan por el desarrollo”.

Finalmente, Mukdise afirmó que su compromiso como candidato del Frente Cívico será “hacer valer la autonomía provincial, nuestra identidad y nuestro orgullo de ser santiagueños”, y que en el Congreso defenderá siempre la educación pública, la salud pública y el trabajo de los argentinos como ejes centrales de su tarea legislativa.