Despierta Santiago presentó las propuestas de cara a las generales de octubre

Facundo Pérez Carletti y Chabay Ruíz fueron entrevistados este martes en Libertad de Opinión.

Hoy 00:43

Este martes en Libertad de Opinión, estuvieron los candidatos de Despierta Santiago. El espacio acercó las propuestas a los santiagueños de la mano de Facundo Pérez Carletti y Héctor Eduardo Chabay Ruíz. A continuación los principales conceptos:

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Chabay Ruiz: “El único cambio real para los santiagueños es Despierta Santiago”:

El candidato a diputado nacional expuso los ejes de su espacio al que definió como “la única oposición genuina y preparada para gobernar”. Resaltó la capacidada del candidato a gobernador Alejandro Parnás y al postulante a senador Facundo Pérez Carletti.

“Hoy venimos a unir, a construir confianza y a proponer una provincia digna de ser vivida”, afirmó Ruiz. En ese sentido, denunció que más del 51% de la población santiagueña no tiene acceso a agua potable, pese a que “la provincia cuenta con cinco cuencas hídricas subterráneas de excelente calidad”.

Respecto al contexto nacional, el dirigente se mostró conforme con el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, aunque advirtió que “el diálogo no puede perderse nunca” y que “no deben tolerarse los comportamientos antidemocráticos”. Por último, convocó a los santiagueños a votar por su espacio el 26 de octubre: “El único cambio real es Despierta Santiago. Nos hemos preparado para gobernar, sin revancha, pero con justicia. Hay que pensar en los jóvenes, en los que menos tienen y en el futuro de todos los santiagueños”.

Pérez Carletti, candidato a Senador por Despierta Santiago: “Los santiagueños hoy están viviendo mal”

“Desde Despierta Santiago estamos convencidos que el 26 de octubre van a decir basta, y van a poner un límite. Y van a empezar una nueva etapa. Soy candidato a Senador, y quiero representar a los santiagueños que hoy no tienen voz, que sufren injusticia. Además, hay muchos santiagueños que en el 2023 lo han votado a Javier Milei, pero que en octubre van a votar a Despierta Santiago. Les quiero decir que se queden tranquilos porque vamos a acompañar las medidas que ayuden a estabilizar la economía. Somos oposición en la Provincia, sólida, que quiere un cambio en Santiago”, señaló Pérez Carletti.

“Seremos la sorpresa en octubre. Se necesita sentido común para cambiar. Hay muchas obras que no se hicieron: la falta de agua es un problema, la falta de inversión. Consideramos que Santiago debe industrializarse a través del agro, que genera materia prima. Y también, seguridad jurídica, para que haya inversión”, puntualizó.