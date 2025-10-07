La intendente Fuentes recibió a deportistas locales ganadores de la quinta fecha del Campeonato Argentino de BMX

La reunión se llevó a cabo en el salón de acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 23:23

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el salón de acuerdos la visita de los hermanos ciclistas Valentino y Benjamín Luna, quienes ocuparon el podio de ganadores en la quinta fecha del Campeonato Argentino de BMX.

La jóvenes santiagueños, de 9 y 12 años, obtuvieron el primer y segundo puesto en sus respectivas categorías y asistieron al Salón de Acuerdos del palacio municipal acompañados por su padres, Pablo Luna y Dalma Rodríguez.

Durante el encuentro, los corredores destacaron el apoyo que el municipio brinda a los deportistas locales.

Por su parte, la Ing. Fuentes destacó la necesidad de incentivar el deporte y la actividad física entre los jóvenes, difundiendo la disciplina del BMX, que cada vez suma más adeptos en la ciudad.