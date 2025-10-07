La intendente Fuentes recibió a deportistas locales ganadores de la quinta fecha del Campeonato Argentino de BMX

La reunión se llevó a cabo en el salón de acuerdos de la Municipalidad de la Capital.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el salón de acuerdos la visita de los hermanos ciclistas Valentino y Benjamín Luna, quienes ocuparon el podio de ganadores en la quinta fecha del Campeonato Argentino de BMX.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La jóvenes santiagueños, de 9 y 12 años, obtuvieron el primer y segundo puesto en sus respectivas categorías y asistieron al Salón de Acuerdos del palacio municipal acompañados por su padres, Pablo Luna y Dalma Rodríguez.
Durante el encuentro, los corredores destacaron el apoyo que el municipio brinda a los deportistas locales.
Por su parte, la Ing. Fuentes destacó la necesidad de incentivar el deporte y la actividad física entre los jóvenes, difundiendo la disciplina del BMX, que cada vez suma más adeptos en la ciudad.