Fuentes participó del descubrimiento de un mural textil de Mama Antula en la Cámara de Diputados

Estuvo elaborado por teleras de Majada Sud y de Villa Atamisqui.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó del descubrimiento del mural textil "La santa santiagueña" en la Cámara de Diputados, elaborado por teleras de las localidades de Majada Sud y de Villa Atamisqui en honor a Mama Antula.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador, Carlos Silva Neder. La bendición religiosa, en tanto, estuvo a cargo del obispo auxiliar, monseñor Enrique Martínez Ossola.
Durante el acto, se entregaron reconocimientos a las teleras encargadas de la confección del mural textil comunitario. Además, hubo palabras alusivas a cargo de la coordinadora de la cátedra abierta “Mama Antula” de la UNSE, Gabriela Soria y de la reconocida biógrafa de Mama Antula, Cintia Suárez, y de Silva Neder.