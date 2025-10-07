Fuentes participó del descubrimiento de un mural textil de Mama Antula en la Cámara de Diputados

Estuvo elaborado por teleras de Majada Sud y de Villa Atamisqui.

Hoy 23:24

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó del descubrimiento del mural textil "La santa santiagueña" en la Cámara de Diputados, elaborado por teleras de las localidades de Majada Sud y de Villa Atamisqui en honor a Mama Antula.

La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador, Carlos Silva Neder. La bendición religiosa, en tanto, estuvo a cargo del obispo auxiliar, monseñor Enrique Martínez Ossola.

Durante el acto, se entregaron reconocimientos a las teleras encargadas de la confección del mural textil comunitario. Además, hubo palabras alusivas a cargo de la coordinadora de la cátedra abierta “Mama Antula” de la UNSE, Gabriela Soria y de la reconocida biógrafa de Mama Antula, Cintia Suárez, y de Silva Neder.