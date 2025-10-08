Los candidatos de La Libertad Avanza abordaron los ejes de sus propuestas en LdO

Laura Godoy y Tomás Figueroa, indicaron que el espacio del que forman parte abogan por un futuro mejor para los santiagueños.

Laura Godoy es candidata a Diputada Nacional y Tomás Figueroa, competirá por un escaño en la Cámara de Senadores. Este martes fueron entrevistados en Libertad de Opinión y presentaron sus propuestas para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Tomás Figueroa, candidato a Senador:

“La Argentina, de aquí para adelante, es un país que no la hemos visto nunca. La geopolítica nos ha puesto en el centro de la escena. Argentina es el socio estratégico de Estados Unidos en la región. Tenemos que prepararnos para ese momento. Hoy estamos en una situación donde vamos a trabajar con el Gobierno Nacional, para que estemos en el podio mundial de reserva alimentaria y energética. Estos nos va a demandar ser un país creíble, con instituciones sólidas. Los dirigentes de los últimos años nos han desprestigiado en el mundo. Veo un panorama productivo. En los próximos diez años el mundo va a demandar recursos energéticos.

Hoy la oposición es destituyente. El kirchnerismo ha fracaso. Derrochó la soja, el impuesto a las exportaciones. ¿Qué hemos construido en la Argentina? ¿Se mejoró la educación en los últimos 20 años? Pero de aquí para adelante es un futuro mejor, que nunca nos hemos imaginado vivirlo”.

Laura Godoy, candidata a Diputada Nacional:

“Pretendemos un Gobierno superador, con ideas claves, que ayuden a los productores, al sector privado. El Estado cooptó todos los sectores. Primero apoyaremos las ideas del presidente Javier Milei, que se ocupó de la inflación, y las reformas tributarias, laborales. Queremos ser la voz en el Congreso para todos los santiagueños. Buscamos un Gobierno superador. Hoy, toda la oferta electoral que hay, siempre respondió a los que están de turno”, indicó.

"El Gobierno de Javier Milei hizo una sanación de la economía; y todos los proyectos van a beneficiar a los argentinos, y por ende a los santiagueños. Por ejemplo, el equilibrio fiscal, que permitió sanear la economía. Y será un beneficio para los santiagueños”, sentenció.