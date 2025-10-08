LdO: el Frente Patria Peronista renovó “su compromiso para un país federal”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Peronista, José Emilio Neder, reafirmó su compromiso con Santiago del Estero y con los santiagueños, al participar del programa “Libertad de Opinión”.

Hoy 00:34

En sus declaraciones, el actual senador nacional hizo hincapié en la defensa del federalismo, del trabajo y de la producción, al tiempo que valoró el modelo de desarrollo provincial impulsado en las últimas dos décadas junto al gobernador Gerardo Zamora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Mi compromiso es siempre con la provincia y con los santiagueños. Mi eje ha sido y será el federalismo, que hoy está siendo muy golpeado por un proyecto nacional basado únicamente en lo técnico y lo financiero, lo que genera fuertes asimetrías”, expresó Neder.

“Vamos a defender el federalismo, las PyMEs y el trabajo argentino”

El dirigente peronista señaló que una de sus principales prioridades será proteger a las pequeñas y medianas empresas, a las que definió como “la principal fuente de empleo en Argentina”.

“Vamos a defender a cada trabajador y trabajadora, porque lamentablemente hoy mucha gente está perdiendo su trabajo. También vamos a trabajar en defensa de las personas con discapacidad, para que cuenten con una protección económica por parte del Estado. No podemos dejar a los sectores vulnerables sin atención”, subrayó.

Neder reafirmó su compromiso de representar a Santiago del Estero en el Congreso Nacional “defendiendo el modelo de unidad, respeto y compromiso que se inició hace 20 años junto a Gerardo Zamora”, con el objetivo de que la provincia “siga creciendo y desarrollándose en un marco de inclusión y equilibrio”.

“Santiago del Estero es un ejemplo de desarrollo y equilibrio fiscal”

Durante la entrevista, el candidato destacó el modelo de gestión provincial como ejemplo de planificación y crecimiento sostenido.

“Santiago del Estero no ha descuidado la obra pública ni el crecimiento, lo que permitió construir una infraestructura que nunca antes tuvo, generando empleo y producción. Hoy somos la primera provincia productora de algodón, la cuarta de maíz, la quinta de soja y la que posee el mayor stock ganadero del NOA”, enumeró.

Además, resaltó que ese desarrollo fue posible “sin descuidar el superávit fiscal y alejándose del desequilibrio financiero”, lo que, según afirmó, “demuestra las bases sólidas del peronismo”.

“Hay que volver a las fuentes del peronismo”

En otro pasaje de la entrevista, Neder llamó a recuperar los valores históricos del peronismo, centrados en la producción nacional y la justicia social.

“Tenemos que volver a las fuentes del peronismo: a la independencia económica, a producir bienes y servicios con capitales nacionales que generen empleo. Es fundamental proteger ese trabajo con derechos, como lo hizo siempre el peronismo, para construir un desarrollo armónico y federal”, expresó.

Y agregó: “Solo así podremos alcanzar lo que Evita llamaba justicia social y Cristina denominaba redistribución equilibrada del ingreso. Es la única forma de lograr un verdadero ascenso social integrado”.

“Defenderemos el modelo santiagueño y reclamaremos los recursos recortados a las provincias”

Por último, José Emilio Neder reiteró su compromiso de seguir defendiendo desde el Congreso el modelo virtuoso de desarrollo de Santiago del Estero.

“Vamos a trabajar para que los recursos que hoy se les han recortado a las provincias vuelvan a ser una realidad. Queremos terminar con la tremenda asimetría social que se vive en el país y fortalecer, a través de las PyMEs, la capacidad de desarrollo de la Argentina”, finalizó.

Marcelo Barbur

Marcelo Barbur

Marcelo Barbur

Marcelo Barbur

Marcelo Barbur: “Nuestro compromiso es llevar la voz de los trabajadores y los jóvenes santiagueños al Congreso de la Nación”



Por su parte, el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Peronista, Marcelo Barbur, expresó su agradecimiento al Partido Justicialista y a “Pichón” Neder por haberlo elegido para encabezar la lista que competirá en las próximas elecciones legislativas. En diálogo con el programa Libertad de Opinión, Barbur trazó los principales ejes de su propuesta y reafirmó su compromiso con los sectores más vulnerables.



“Me siento muy agradecido a las autoridades del Partido Justicialista y a Pichón Neder por haberme elegido para encabezar esta lista. Es un honor y un orgullo que se transforman en un compromiso fuerte de trabajar en el Congreso con proyectos que frenen la avanzada del actual Gobierno Nacional en contra de los derechos de los argentinos, y fundamentalmente de los sectores más vulnerables como los jubilados y los discapacitados”, afirmó.



Propuestas para proteger el trabajo y fortalecer a las PyMEs



Barbur destacó que uno de los principales objetivos de su espacio será llevar la voz de los trabajadores al Congreso, impulsando políticas de incentivo al empleo formal.

“Desde el partido pensamos en un proyecto que beneficie al empresariado y a las PyMEs para que tomen empleados con contratos formales, al menos por un período de dos o tres años, otorgándoles facilidades impositivas y un paquete de beneficios fiscales que incluya la disminución de la carga social”, explicó.



Además, sostuvo que trabajará en iniciativas para mitigar los efectos negativos de las medidas económicas nacionales que —según expresó— “han golpeado duramente a los sectores populares”.



Educación y juventud: “Queremos que los jóvenes santiagueños tengan voz en el Congreso”



El candidato peronista también hizo foco en la situación de los jóvenes y los estudiantes universitarios, afectados por el recorte presupuestario a las universidades públicas.

“Queremos incrementar el presupuesto y generar nuevas ofertas educativas. En Santiago se venía trabajando para abrir las carreras de Bioquímica y Farmacia, pero la falta de fondos frenó esos proyectos”, señaló.



Barbur cuestionó el bajo monto de las becas universitarias nacionales, que actualmente no superan los 50 mil pesos:

“Las becas deben contemplar no solo el costo de la matrícula, sino también el transporte, el material didáctico y el alquiler. Indefectiblemente, se deben incrementar”, sostuvo.



Conectividad y tecnología: “Debe considerarse un bien público”



En relación al acceso digital, el postulante subrayó la necesidad de garantizar la formación tecnológica y la conectividad para los jóvenes. “Tenemos que buscar la manera de garantizar la conectividad y la formación digital para que nuestros jóvenes puedan trabajar, crear y competir en ese ámbito. Por eso creemos que la conectividad tiene que ser un bien público, y vamos a trabajar muy fuerte sobre eso”, afirmó.



Seguridad y leyes provinciales



Barbur también valoró los avances de Santiago del Estero en materia de seguridad. “La inversión que hace el Gobierno de la Provincia en seguridad es realmente fabulosa. Se ve reflejada en el equipamiento, la tecnología y la formación profesional de las fuerzas”, expresó.



Asimismo, destacó la ley de reincidencia recientemente aprobada en la provincia, sobre la cual trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional, y señaló que su espacio continuará promoviendo iniciativas similares a nivel nacional para “mejorar la calidad de seguridad que reciben los santiagueños”.



“Les pido que confíen en mí y en el peronismo”



Finalmente, Marcelo Barbur apeló a la confianza de los santiagueños, recordando su extensa trayectoria en la gestión pública: “El compromiso que demostré como médico, intendente de Los Juríes, subsecretario de Salud, diputado provincial, presidente provisional de la Cámara y ministro de Gobierno durante ocho años, es el mismo que llevaré al Congreso de la Nación. Les pido que confíen en mi persona, en mi capacidad y en el peronismo, que siempre ha brindado derechos a todos los argentinos”, concluyó.