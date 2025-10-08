Santiago del Estero, entre las provincias con mayor crecimiento económico del país

Este martes se conoció un infome basado en estadísticas de la Bolsa de Comercio de Rosario en el que resalta el crecimiento que tuvieron regiones como el norte argentino.

Hoy 00:53

Un informe de Argentina en Datos, basado en estadísticas de la Bolsa de Comercio de Rosario, el MEcon y la CEPAL, revela que las economías provinciales tuvieron desempeños muy dispares. En ese contexto, Santiago del Estero se ubicó entre las de mayor crecimiento del país, con un aumento del 23,1% en su Valor Agregado Bruto (VAB), solo por debajo de Neuquén (57%) y junto a Jujuy (22,8%).

El estudio muestra que mientras provincias del norte como Santiago, Jujuy, Formosa y Misiones exhibieron una evolución positiva, otras jurisdicciones, como Catamarca, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego, registraron retrocesos en su actividad económica durante el mismo período.

La investigación destaca que, pese al estancamiento general de la economía argentina, el crecimiento santiagueño refleja un proceso sostenido de desarrollo productivo y de inversión pública, que consolidó a la provincia como uno de los polos emergentes del norte argentino.