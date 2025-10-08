La Policía Federal allana la casa de Fred Machado por la denuncia de Grabois contra Espert

El procedimiento ocurre en Viedma a horas del arresto del empresario acusado de narcotráfico para su extradición a Estados Unidos.

Hoy 08:14

En la mañana de este miércoles, la Policía Federal Argentina comenzó un allanamiento a la casa de “Fred” Machado, ubicada en la zona de Viedma, Río Negro, donde el empresario acusado de narcotráfico vinculado a José Luis Espert, cumplió prisión domiciliaria y donde fue detenido ayer para comenzar su extradición a los Estados Unidos.

El procedimiento ocurre en el marco de la causa contra Espert por presunto lavado de dinero investigada por el fiscal federal Federico Domínguez, iniciada por el dirigente social Juan Grabois, por los 200 mil dólares que el ahora ex candidato bonaerense de La Libertad Avanza reconoció recibir de Machado. En una entrevista realizada esta semana, Machado reconoció abiertamente su vínculo con Espert, así como los pagos realizados.

El empresario, mientras tanto, permanece en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, mientras el Servicio Penitenciario Federal define a qué penal lo envía antes de su salida a territorio norteamericano.

El fiscal federal Domínguez decidió imputar a Espert ayer, martes, a horas del traslado de Machado. El juez sanisidrense Lino Mirabelli decidió delegar la causa en el fiscal.

En su denuncia, Grabois pidió que se determine si los fondos recibidos por Espert, supuestamente “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la Justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos” y si “configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el artículo 303, inciso 1 del Código Penal”.