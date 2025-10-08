Triple femicidio en Florencia Varela: declaró la madre de una de las víctimas y pidió custodia federal

Sabrina del Castillo dio detalles sobre el crimen y las amenazas que sufrió su familia tras el reclamo de justicia.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, recibió este martes la declaración de Sabrina del Castillo, la madre de Morena Verdi (20), una de las víctimas del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela. Durante la audiencia, la mujer solicitó una consigna policial federal para proteger su hogar y los domicilios de sus padres debido a las amenazas que ha recibido tras hacer público su reclamo de justicia.

El 19 de septiembre pasado, su hija Morena y su sobrina Brenda del Castillo (20), junto con Lara Gutiérrez (15), fueron secuestradas, y sus cuerpos fueron encontrados cinco días después en una casa de Florencio Varela. Desde ese momento, la familia ha estado enfrentando intimidaciones, y Sabrina aseguró que le habían advertido: “Si no para esto, también van a ir por Hanna”, en referencia a su otra hija.

Los vínculos narco detrás del crimen

Sabrina mencionó que a través de comentarios en el barrio había identificado a uno de los hombres que aparecía en un video grabado por una cámara de seguridad junto a Lara Gutiérrez en el barrio Flores. Ese hombre, apodado "Gordo Dylan", estaría vinculado con Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, considerado el autor intelectual del triple femicidio.

En la declaración, Sabrina también aludió a una disputa entre bandas narco en los monoblocks de Ciudad Evita, indicando que en esa zona operaban “los bolivianos del 19”, quienes fueron desplazados por una banda liderada por ciudadanos peruanos.

Además, la madre de Morena aseguró que el crimen fue un "narco femicidio", pues, según sus averiguaciones, Lara había visto a un hombre involucrado en el tráfico de drogas, lo que la habría puesto en peligro. Lara Gutiérrez, según Sabrina, le habría contado a su exnovio que había estado en una reunión con un cliente que “movía droga”, lo que habría desencadenado la tragedia.

El “Loco David” y su posible vinculación

Sabrina también mencionó a David Manzur, conocido como “Loco David”, quien fue mencionado en varias indagatorias relacionadas con el caso. Manzur sería un conocido traficante de drogas en el barrio Las Antenas, Lomas del Mirador, y en la villa Palito, en San Justo. Según la madre de Morena, “Loco David” podría haber estado presente en la fiesta donde las tres víctimas habrían sido vistas por última vez, antes de desaparecer.

El presunto narcotraficante, cuyo apodo también es “Tarta” o “Tartamudo”, fue nombrado por Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los detenidos en el caso. Sotacuro, quien fue arrestado en Bolivia, declaró que había ido a buscar a Loco David en Florencio Varela y lo llevó a la villa 1-11-14 en el Bajo Flores en la madrugada del 20 de septiembre. El testimonio apunta a un posible vínculo de “Loco David” con la desaparición y muerte de las tres jóvenes.

La investigación sigue abierta, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los motivos detrás de este triple femicidio, que ha conmocionado a la comunidad y puesto en evidencia las conexiones entre el crimen organizado y la violencia de género en la región.