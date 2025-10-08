La Policía de Santiago del Estero trasladó desde Córdoba al acusado del crimen de Nelson Aramayo

En un importante operativo, personal del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos con la colaboración del Grupo Especial U.S.A.R. 26, logró el traslado bajo estrictas medidas de seguridad de Gastón Rojas.

Hoy 11:19

En un importante operativo de reubicación judicial realizado en la provincia de Córdoba, personal del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de Santiago del Estero, con la colaboración del Grupo Especial U.S.A.R. 26, logró el traslado bajo estrictas medidas de seguridad de Gastón Rojas, acusado del homicidio de Nelson Gabriel Aramayo.

La medida se concretó tras una exhaustiva investigación desarrollada por el Departamento mencionado, que permitió ubicar al imputado, quien permanecía prófugo desde enero de 2024, y coordinar su detención con los pares de la Policía de Córdoba.

Rojas se encontraba vinculado a la causa por el asesinato de Aramayo, hallado sin vida el 31 de diciembre de 2023 a la vera de la Ruta Nacional N° 9, kilómetro 956, en cercanías de la localidad de Kilómetro 49.

Una comisión especial de la Policía santiagueña viajó hasta Córdoba para efectuar el procedimiento de traslado, garantizando la seguridad y custodia del detenido durante todo el traslado hacia esta provincia.

Finalmente, Gastón Rojas fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal a cargo de la causa, continuando el proceso judicial por el grave hecho investigado.