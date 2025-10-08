Nuevo programa Beneficios Anses: en qué supermercados hay descuentos para jubilados y cómo aprovecharlos

El servicio alcanza a quienes cobran haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social y ofrece rebajas automáticas en supermercados y comercios adheridos.

Hoy 12:05

El nuevo programa Beneficios Anses otorga desde octubre descuentos y reintegros automáticos a jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios de todo el país. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), busca mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores a través de rebajas que se aplican sin trámites ni inscripción previa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los descuentos se activan al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión. El programa contempla rebajas de 10% en compras generales y hasta 20% en artículos de perfumería y limpieza, según la cadena comercial. En muchos casos no hay tope de reintegro.

Además, el plan incluye reintegros bancarios adicionales mediante el Banco de la Nación Argentina (BNA) y el Banco Galicia, que amplían los ahorros mensuales con límites definidos y beneficios complementarios.

Dónde se aplican los descuentos

El programa Beneficios Anses abarca las principales cadenas de supermercados del país. Los convenios firmados establecen rebajas automáticas sobre el total del ticket o en determinados rubros, con algunas exclusiones.

En Disco, Jumbo y Vea, pertenecientes al grupo Cencosud, los jubilados y pensionados reciben 10% de descuento general y 20 % en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro. Las promociones no son acumulables con otras ofertas.

En el caso de Coto, el descuento general es del 10% sin tope, aunque quienes presentan DNI obtienen un 15%. La rebaja rige de lunes a jueves y alcanza alimentos frescos, bebidas sin alcohol, limpieza y perfumería. No incluye electrodomésticos ni productos de gran porte.

La Anónima mantiene un esquema del 10% en todos los rubros, sin tope, y con las mismas exclusiones de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

En Josimar, los beneficiarios acceden a 15% en todas las compras, sin límite de monto, aunque no puede combinarse con otras promociones.

Carrefour continúa adherida al programa con un 10% de descuento en todos sus formatos —Hipermercados, Market y Express—, de lunes a jueves. El reintegro máximo es de $35.000 por mes. Incluye productos de almacén, frescos y limpieza, y excluye electrodomésticos y artículos de electrónica. Esta cadena permite, además, acumular los descuentos con cupones digitales de la app Mi Carrefour, lo que amplía las posibilidades de ahorro.

Los supermercados Día aplican 10% de rebaja todos los lunes y martes, con un límite de $2.000 por transacción. A diferencia de otras cadenas, permite combinar el descuento con su programa Club Día y también extenderlo a las compras en línea, siempre que el pago se realice con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional.

Chango Más forma parte de la red de comercios adheridos con 10% de descuento de lunes a jueves, aplicable a alimentos, bebidas no alcohólicas, limpieza y perfumería. Además, durante fechas especiales seleccionadas, ofrece 15% en productos destacados.

En todos los casos, el mecanismo es automático y no requiere registro en plataformas ni presentación de comprobantes.

Cómo saber si corresponde el beneficio

El sitio www.anses.gob.ar/beneficios-anses permite comprobar, ingresando el número de DNI, si una persona está alcanzada por el programa. La consulta no requiere clave de seguridad social ni otros datos adicionales.

El procedimiento consta de seis pasos sencillos, presentados en formato visual por la Anses:

1) Ingresar al sitio oficial: www.anses.gob.ar/beneficios-anses

2) Buscar el recuadro “Consultá si te corresponde”.

3) Ingresar el número de DNI sin puntos ni espacios.

4) Presionar el botón “Consultar” para iniciar la verificación.

5) Ver el resultado: el sistema informa si el titular está alcanzado por el beneficio.

6) Qué hacer si corresponde: usar la tarjeta de débito para realizar compras en los comercios adheridos.