En un cierre para el infarto, Quimsa cayó ante Peñarol en Mar del Plata

La Fusión luchó, pero el local lo cerró mejor con un triple sobre la chicharra y se quedó con el duelo 88 a 85.

Hoy 22:20

Quimsa tuvo un primer tiempo brillante ante Peñarol, pero falló en los minutos finales y terminó cayendo 88-85 por un triple decisivo de Carrera, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

El comienzo del encuentro fue para la visita con transiciones efectivas y el goleo de Orresta, Robinson y Lema para sacar distancia de 16 a 11. Peñarol encontró sus puntos con Basualdo cerca del aro y el ingreso desde el banco de Tolosa y Guerra que anotaron de tres puntos para descontar, arriba Quimsa 27 a 24.

Okafor y Tolosa emparejaron el score pero Robinson con seis puntos seguidos adelantó nuevamente a la Fusión. El marplatense bajó su efectividad y Meyinsse amplió la brecha sumando en el poste bajo para que los dirigidos por Ramella se adelanten 49/41 rumbo al entretiempo.

En el tercer segmento la profundidad de Robinson y la frescura de Collomb permitió que Quimsa se escape por 17 puntos, pero el milrayitas encontró soluciones en ofensiva con Guerra para descontar. Restaban diez minutos y la visita arriba 72 a 64.

Guerra y Vázquez pusieron a tiro a Peñarol frente a un santiagueño flojo en defensa. Luego de un pasaje parejo un doble de Guerra puso al frente a Peñarol 76/74 con 6'20". La Fusión tardó en reencontrarse con el goleo, algunos libres de Meyinsse y Lema para volver a sumar. El dueño de casa fallaba y los tiros a distancia de Robinson y Meyinsse junto a un doble de Solanas lograron igualar en 85 por lado a escasos segundos del epílogo. En la última pelota del partido apareció Carrera para la victoria marplatense 88 a 85.

 Nicolás Romano fue baja por lesión en la visita.
Luciano Guerra se destacó con 28 puntos y Agustín Pérez Tapia aportó 13. En la visita 21 de Brandon Robinson y 21 para Jerome Meyinsse. 

Quimsa tendrá su próximo duelo por La Liga ante Atenas de Córdoba el martes en el Estadio Ciudad desde las 21:30 horas. 

