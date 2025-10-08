Ingresar
Olímpico intentará sonreír en su visita a Obras por la Liga Nacional

El Negro bandeño tendrá acción esta noche a Obras Basket desde las 20.30 en el Templo del Rock, con transmisión de Básquet Pass. Ambos equipos llegan con récord igualado y buscan afirmarse en el inicio del torneo.

Hoy 13:40

La Liga Nacional de Básquet 2025-26 sigue su marcha y este miércoles ofrecerá un duelo atractivo entre Obras Basket y Olímpico de La Banda, que jugarán desde las 20.30 en el estadio Templo del Rock, bajo el arbitraje de Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Raúl Lorenzo.

El conjunto local llega con una victoria y una derrota en el arranque del campeonato. En su última presentación cayó ajustadamente ante Quimsa por 68-64, pese a las buenas actuaciones de Federico Zezular (18 puntos), Pedro Barral (12) —quien celebró sus 500 partidos en la Liga— y Tyler Sabin (10).

Del otro lado, Olímpico también presenta un récord de 1-1. El equipo dirigido por Martín Villagrán debutó con derrota frente a Instituto (73-71), pero se recuperó con una contundente victoria sobre Argentino de Junín (96-76), destacándose Richard Granberry con 26 puntos, 9 rebotes y 36 de valoración. Esta noche, el Negro buscará ratificar su buen momento en su primera salida fuera de casa.

