SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2025 | 19º
Somos Deporte
Olímpico no tuvo una buena noche y cayó ante Obras por la Liga Nacional
El Negro bandeño perdió como visitante 86 a 67 en el estadio Templo del Rock.
Hoy 22:27
Olímpico Obras
Nota en desarrollo...
TEMAS
Club Ciclista Olímpico La Banda
Primera Nacional
