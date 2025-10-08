Olímpico no tuvo una buena noche y perdió ante Obras por la Liga Nacional

El Negro bandeño perdió como visitante 86 a 67 en el estadio Templo del Rock.

El Rockero se impuso sobre el Olímpico por 86 a 67, en El Templo del Rock, en una nueva presentación por la Liga Nacional 2025-26.

El elenco de Guido Fabbris arrancó con fluidez en el movimiento del balón porque repartió cinco asistencias en los diez minutos iniciales. Juan Ignacio Brussino y Pedro Barral (ambos con dos) fueron los máximos contribuidores en dicho rubro. Asimismo, Jorge Bilbao (cuatro tantos) aportó su movilidad en la pintura con el fin de que el anfitrión terminara el primer cuarto arriba por 17 a 11.

La visita aumentó su goleo en el segundo capítulo, de la mano de Richard Grandberry (11 unidades) y Agustín Facello (seis). Sin embargo, el dueño de casa extendió la diferencia a doble dígito, por medio de la efectividad desde el perímetro de Ty Sabin (11 y 2-4 en triples) y Felipe Inyaco (siete y 2-4), además de la agilidad en los ataques al aro de Federico Zezular (ocho). El Aurinegro se fue al descanso con un margen de 48 a 32.

A la vuelta de los vestuarios, el local mantuvo el ritmo de juego. La solidez defensiva le permitió bajar el score del rival. Asimismo, la fortaleza física en la lucha rebotera (43-29 en total) y la buena rotación de pelota (20 pases gol) fueron factores claves para lograr un parcial de 23 a 14. También, Jorge Bilbao Torrontegui (14 puntos, siete tableros y un bloqueo) y Marcos Delía (nueve y siete) hicieron sus aportes con el objetivo de que el anfitrión ingrese a los diez minutos finales al frente por 71 a 46.

En el último segmento, el conjunto Bandeño intentó encontrar respuestas en ataque con Gonzalo Bressán (13 tantos), Edwin Mijares y Santiago Pérez (ocho cada uno) a la cabeza. No obstante, el Rockero sostuvo la buena labor en ambos costados de la cancha. A su vez, Joaquín López Lorenz y Valentino Finetti tuvieron buenos ingresos desde la banca.

Olímpico volverá a tener acción el próximo viernes 10 desde las 21 ante Gimnasia Comodoro Rivadavia.