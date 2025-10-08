En vivo: Olímpico intentará sonreír en su visita a Obras por la Liga Nacional

El Negro bandeño tendrá acción esta noche a Obras Basket desde las 20.30 en el Templo del Rock, con transmisión de Básquet Pass. Ambos equipos llegan con récord igualado y buscan afirmarse en el inicio del torneo.
La Liga Nacional de Básquet 2025-26 sigue su marcha y este miércoles ofrecerá un duelo atractivo entre Obras Basket y Olímpico de La Banda, que jugarán desde las 20.30 en el estadio Templo del Rock, bajo el arbitraje de Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Raúl Lorenzo.
