La Selección Argentina se mide ante Nigeria en busca de los cuartos de final del Mundial Sub-20

Bajo la conducción de Diego Placente, se mide este miércoles desde las 16.30, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Hoy 13:19

La Albiceleste volverá a la acción en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 con una dura prueba en los octavos de final, donde enfrentará a Nigeria, un rival histórico en la categoría. El encuentro se disputará este miércoles a las 16.30, con el arbitraje de una terna aún por confirmar. El ganador se cruzará en cuartos con quien avance del duelo entre Chile y México.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto nacional llega con puntaje ideal, tras vencer a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), resultados que le permitieron quedarse con el primer lugar del Grupo D y ser una de las mejores selecciones de la fase inicial. Bajo la conducción de Diego Placente, Argentina mostró un fútbol ofensivo y ordenado, destacándose figuras como Alejo Sarco, uno de los máximos goleadores del torneo con tres tantos, y Maher Carrizo, líder en pases clave (11).

Por su parte, Nigeria clasificó como segundo mejor tercero del Grupo F, donde sumó cuatro puntos producto de una victoria ante Arabia Saudita (3-2), un empate con Colombia (1-1) y una derrota ante Noruega (0-1). Las Super Águilas tienen historia ante la Albiceleste: será el tercer enfrentamiento en Mundiales Sub 20, con el antecedente más recordado en la final de 2005, donde Lionel Messi marcó dos goles para el título argentino. En el último cruce, en 2023, los africanos se impusieron por 2 a 0 en San Juan.

Probable formación de Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Posible once de Nigeria: Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubair.