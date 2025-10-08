Ingresar
En vivo: la Selección Argentina se mide ante Nigeria en busca de los cuartos de final del Mundial Sub-20

Bajo la conducción de Diego Placente, se mide este miércoles desde las 16.30, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 16:50

La Albiceleste volverá a la acción en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 con una dura prueba en los octavos de final, donde enfrentará a Nigeria, un rival histórico en la categoría. El encuentro se disputará este miércoles a las 16.30, con el arbitraje de una terna aún por confirmar. El ganador se cruzará en cuartos con quien avance del duelo entre Chile y México. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

