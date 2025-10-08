Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2025
Policiales

Solicitaron elevar a juicio la causa contra el DJ de 17 años acusado de violar a su prima de 5 en el Bº Borges

La jueza Érika Casagrande Valdueza no resolvió de inmediato la solicitud, y diferió su decisión para los próximos días.

Hoy 13:31

Este miércoles, la fiscalía solicitó la elevación a juicio del caso que involucra a un DJ de 17 años acusado de cometer un abuso sexual contra su prima, una niña de 5 años, conocida como “Chulita”. El crimen habría ocurrido en el marco de un velorio, en la casa del acusado, en el barrio Borges, meses atrás.

De acuerdo con la investigación, el joven habría violado a la niña durante la ceremonia, un hecho que ha conmocionado a la comunidad. Tras varios meses de trabajo de la fiscalía, se consideró que hay suficientes pruebas para elevar el caso a juicio, con el fin de que el adolescente sea juzgado por abuso sexual.

Sin embargo, la defensa del acusado se opuso al pedido de elevación a juicio y solicitó que el joven sea externado de su situación de detención. Alegaron que el adolescente no debería continuar en la situación actual y pidieron que se revise su condición, considerando que se trata de un menor de edad.

La jueza Érika Casagrande Valdueza no resolvió de inmediato la solicitud, y diferió su decisión para los próximos días. De esta manera, la resolución del caso podría tomar varios días más mientras se evalúan los argumentos presentados por ambas partes.

TEMAS abuso infantil

