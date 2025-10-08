Se disputó la primera jornada del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago

El torneo reúne a los ocho mejores clubes del país que competirán durante cinco días para definir al campeón del 2025.

Hoy 01:03

Este miércoles se disputó la primera jornada del Súper 8, la fase final de la Superliga de Hockey (SLH), en Santiago del Estero. Hubo actividad en Caballeros y Damas y estos son los resultados del primer día de acción.

Resultados: Damas

San Fernando 4-0 Ducilo

Universitario de Rosario 2-2 Universitario de Córdoba

Duendes de Rosario 3-4 Córdoba Athletic

Lomas Athletic 1-0 GEBA

Resultados: Caballeros

San Fernando 3-1 GEBA

Universitario de Rosario 2-1 La Salle Córdoba

GER 2-5 Alemán de Mendoza

Mitre 2-1 Banco Provincia

Grupos

En damas, Lomas, GEBA, Duendes y Córdoba Athletic forman parte de la zona A. Mientras que San Fernando, Ducilo, Universitario de Rosario y Universitario de Córdoba componen la zona B.

Mitre, Banco Provincia, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Alemán de Mendoza, componen la zona A del torneo de caballeros. En la zona B se encuentran San Fernando, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Universitario de Rosario y La Salle.

Disputa de torneo

Cada torneo está compuesto por los cuatro ganadores de la Fase 1 de la Superliga de Hockey 2025, el campeón de la edición 2024 y los tres mejores equipos clasificados por la Asociación de Buenos Aires.

El formato del certamen es igual en ambas ramas: los primeros tres días de competencia se disputará la fase de grupos. Quienes resulten en los dos primeros puestos de cada zona disputarán las semifinales el día sábado y, quienes consigan la victoria, obtendrán su pase a la final que se desarrollará el domingo a las 14.00 en el caso de las damas y a las 16.00 en los caballeros. El equipo que resulte campeón también asegurará su cupo para el próximo año.

El escenario del torneo será el Estadio Polideportivo de Santiago del Estero, tal como lo fue en la edición del 2023. El mejor hockey del país volverá a latir en la cancha que vio jugar a Leones, Leonas y a los mejores seleccionados del mundo.