Revelaron cómo murió Daiana Mendieta en Entre Ríos tras conocerse los resultados de su autopsia

14:27

Daiana Mendieta, la joven entrerriana de 22 años que había sido reportada como desaparecida el pasado viernes, fue encontrada muerta este martes en un aljibe en una zona rural de la provincia de Entre Ríos. Tras varios días de búsqueda intensiva que involucraron a efectivos policiales, bomberos, perros de rastreo y drones, el cuerpo de la víctima fue localizado en la mañana del martes en un pozo de diez metros de profundidad en la calle conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12, en los alrededores de Gobernador Mansilla.

El hallazgo fue confirmado por la fiscal Emilce Reynoso, quien detalló que la causa de la muerte de Daiana fue un disparo de arma de fuego en la cabeza. "Fue asesinada por un disparo de arma de fuego", explicó Reynoso en declaraciones a los medios. La fiscal también precisó que la investigación sigue su curso, con la prioridad de determinar más detalles sobre el móvil del crimen y el vínculo de la víctima con el principal sospechoso.

El hombre de 55 años, identificado como principal sospechoso, continúa detenido a disposición de la justicia mientras se desarrollan las pericias que puedan arrojar más pistas sobre el caso. Aunque la joven había estado desaparecida desde el viernes, fue la denuncia de su familia lo que activó la alerta y dio inicio a un operativo de búsqueda que involucró a diversos organismos de seguridad.

Este trágico crimen ha conmocionado a la comunidad de Gobernador Mansilla, donde Daiana vivía, y a toda la provincia, que sigue expectante ante las posibles definiciones en la causa. La fiscalía espera que las investigaciones avancen para esclarecer los detalles del crimen y la relación entre la víctima y el detenido.