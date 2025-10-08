Martín Menem respondió a las acusaciones de Facundo Manes: "La política necesita seriedad, no teatro"

Tras la denuncia de Facundo Manes por amenazas en el Congreso, Martín Menem le respondió tajantemente a través de las redes sociales, rechazando las acusaciones y pidiendo seriedad en el debate político.

Hoy 14:39

El cruce entre el diputado Facundo Manes y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, generó una fuerte tensión en el Congreso de la Nación. Manes denunció, a través de su cuenta en X, que Menem lo amenazó en los pasillos del Congreso antes de una importante sesión sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Según Manes, Menem le habría dicho: "Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos".

En la misma publicación, Manes agregó: "Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", haciendo referencia al clima político tenso que atraviesa el país. La denuncia generó una inmediata respuesta de Menem, quien, a través de las redes sociales, desmintió las acusaciones de manera tajante: "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro".

El cruce de palabras no quedó solo en el ámbito de las redes. En el Congreso, el diputado Pablo Juliano de Democracia para Siempre mostró su apoyo a Manes, asegurando que la amenaza que describió el neurocientífico fue veraz. "Lo que se dice en los pasillos se dice en la banca y lo que se dice en la banca después se tiene que sostener", manifestó Juliano, quien acusó a Menem de interrumpir los bloques y presionar a los diputados.

Menem, por su parte, continuó con sus réplicas. En su intervención en el Congreso, el presidente de la Cámara Baja manifestó: "Si usted cree que todos van a entrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo porque hoy venimos a abrir las puertas del Congreso para sancionar la Ley de DNU".

La diputada Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, se sumó a la discusión y negó las acusaciones de Juliano, al afirmar que estuvo presente cuando Menem y Manes se cruzaron en los pasillos, y que no ocurrió ningún tipo de amenaza. "Fue solo eso, dejen de mentir porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada", señaló.