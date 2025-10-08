Kristalina Georgieva advirtió sobre el plan económico de Milei: “El éxito va a depender de que la gente lo acompañe”

La directora gerente del FMI señaló que el éxito del plan económico de Javier Milei dependerá del apoyo popular y destacó ejemplos de líderes en Europa Central que, tras ajustes drásticos, fueron reelegidos por el respaldo de la ciudadanía.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, emitió este miércoles una declaración importante sobre el plan económico propuesto por el candidato presidencial Javier Milei, destacando que el éxito de la implementación del programa "va a depender de que la gente lo acompañe".

En su discurso previo a una reunión conjunta con el Banco Mundial, y tras su encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, Georgieva advirtió que Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico, haciendo hincapié en la necesidad de lograr el apoyo de la población para que las medidas sean efectivas y sostenibles en el tiempo. “El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, remarcó la titular del FMI.

La afirmación de Georgieva se dio en el marco de una consulta sobre cómo los gobiernos pueden sostener ajustes fiscales en el tiempo. En su respuesta, la funcionaria recordó ejemplos de Europa Central, donde algunos líderes valientes tomaron medidas difíciles como recortes drásticos en pensiones y salarios en un 40% o 50%. Según Georgieva, estos mandatarios fueron reelegidos debido a que la población comprendió la necesidad de esos ajustes. “Existía la confianza de que eso debía hacerse”, agregó la directora del FMI.

Georgieva también hizo hincapié en la importancia del respaldo popular para resolver los problemas económicos del país. “Necesitamos llevar a la gente con nosotros para resolver un problema que, de otro modo, va a seguir sobre nuestras espaldas y va a arrastrar el crecimiento económico hacia abajo”, expresó, dejando claro que el apoyo social será un factor decisivo para el éxito de cualquier política económica.

Este comentario de la titular del FMI llega en un contexto de gran tensión política y económica en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei se prepara para afrontar las elecciones legislativas del 26 de octubre. Las medidas de ajuste que propone el candidato, que incluyen reformas en el sistema impositivo y en las cuentas públicas, siguen siendo objeto de debate en la sociedad, mientras la situación económica continúa generando incertidumbre.