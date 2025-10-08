Así se jugará la 8ª jornada del Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7”

La acción comenzará mañana jueves en tanto que el viernes culminará con varios encuentros.

Hoy 14:53

El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” vuelve a la acción y esta semana tendrá una agenda cargada. Este jueves 9 de octubre se pondrá en marcha la 8ª fecha.

Pre Federal 8ª fecha

ZONA 1 / viernes 10 - 22hs

Quimsa vs Sportivo Colón

Árbitros: Páez Eric - Ise Agustín

Tiro Federal vs Juventud

Árbitros: D'Anna Gustavo - Águila Betiana

Belgrano vs Jorge Newbery

Árbitros: D'Anna Nicolás - Gerez Facundo

ZONA 2 / jueves 9 - 22hs

Independiente vs Red Star

Árbitros: Mukdsi Ariel - Salinas Julián

Viernes 10

21:15hs Olímpico vs Huracán

Árbitros: Montoya Matías - Carrillo Nicolás

22:00hs Nicolas Avellaneda vs Normal Banda

Árbitros: Nocco Sofia - Leguizamón Santiago

Todos los resultados – 1° fecha

Zona 1

Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).

Juventud vs. Quimsa (Postergado).

Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).

Zona 2

Normal Banda vs Red Star (Postergado).

Huracán vs. Nicolás Avellaneda (Postergado).

Olímpico vs. Independiente (Postergado).

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

Belgrano 79-82 Juventud

Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón

Jorge Newbery 72-68 Quimsa

Zona 2

Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star

Independiente 85-60 Huracán

Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).

Todos los resultados – 3° fecha

Zona 1

Juventud 76-71 Tiro Federal

Sportivo Colón 58-69 Quimsa

Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda

Huracán 51-85 Olímpico

Red Star 77-60 Independiente

Todos los resultados – 4° fecha

Zona 1

Juventud 91-85 Sportivo Colón

Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery

Belgrano 101-64 Quimsa

Zona 2

Olímpico 88-55 Red Star

Huracán 75-66 Normal Banda

Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda

Resultados de la 5ª fecha

Zona 1

Colón 58–82 Belgrano

Quimsa 78–87 Tiro Federal

Jorge Newbery 96–56 Juventud

Zona 2

Normal Banda 82–72 Independiente

Red Star 68–69 Huracán

Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico

Resultados de la 6ª fecha

Zona 1

Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón

Quimsa 68-65 Juventud

Belgrano 81-77 Tiro Federal

Zona 2

Red Star 80-66 Normal Banda

Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán

Independiente 74-81 Olímpico

Resultados de la 7ª fecha

Zona 1

Juventud 73-70 Belgrano

Sportivo Colón 75-76 Tiro Federal

Jorge Newbery 84-54 Quimsa

Zona 2

Huracán 62-63 Independiente

Red Star 67-80 Nicolás Avellaneda

Normal Banda 66-65 Olímpico

Posiciones

Zona 1

Jorge Newbery (5-1)

Juventud (4-2)

Tiro Federal (4-2)

Belgrano (3-3)

Quimsa (2-4)

Colón (0-6)

Zona 2

Nicolás Avellaneda (6-0)

Olímpico (3-2) un partido pendiente

Independiente (2-4)

Huracán (2-4)

Red Star (2-4)

Normal Banda (2-3) Un partido pendiente