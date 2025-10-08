Así se jugará la 8ª jornada del Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7”

La acción comenzará mañana jueves en tanto que el viernes culminará con varios encuentros.
El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” vuelve a la acción y esta semana tendrá una agenda cargada. Este jueves 9 de octubre se pondrá en marcha la 8ª fecha.
Pre Federal 8ª fecha
ZONA 1 / viernes 10 - 22hs
Quimsa vs Sportivo Colón
Árbitros: Páez Eric - Ise Agustín
Tiro Federal vs Juventud
Árbitros: D'Anna Gustavo - Águila Betiana
Belgrano vs Jorge Newbery
Árbitros: D'Anna Nicolás - Gerez Facundo
ZONA 2 / jueves 9 - 22hs
Independiente vs Red Star
Árbitros: Mukdsi Ariel - Salinas Julián
Viernes 10
21:15hs Olímpico vs Huracán
Árbitros: Montoya Matías - Carrillo Nicolás
22:00hs Nicolas Avellaneda vs Normal Banda
Árbitros: Nocco Sofia - Leguizamón Santiago
Todos los resultados – 1° fecha
Zona 1
Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).
Juventud vs. Quimsa (Postergado).
Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).
Zona 2
Normal Banda vs Red Star (Postergado).
Huracán vs. Nicolás Avellaneda (Postergado).
Olímpico vs. Independiente (Postergado).
Todos los resultados – 2° fecha
Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa
Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).
Todos los resultados – 3° fecha
Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano
Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente
Todos los resultados – 4° fecha
Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa
Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda
Resultados de la 5ª fecha
Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud
Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico
Resultados de la 6ª fecha
Zona 1
Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón
Quimsa 68-65 Juventud
Belgrano 81-77 Tiro Federal
Zona 2
Red Star 80-66 Normal Banda
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Independiente 74-81 Olímpico
Resultados de la 7ª fecha
Zona 1
Juventud 73-70 Belgrano
Sportivo Colón 75-76 Tiro Federal
Jorge Newbery 84-54 Quimsa
Zona 2
Huracán 62-63 Independiente
Red Star 67-80 Nicolás Avellaneda
Normal Banda 66-65 Olímpico
Posiciones
Zona 1
Jorge Newbery (5-1)
Juventud (4-2)
Tiro Federal (4-2)
Belgrano (3-3)
Quimsa (2-4)
Colón (0-6)
Zona 2
Nicolás Avellaneda (6-0)
Olímpico (3-2) un partido pendiente
Independiente (2-4)
Huracán (2-4)
Red Star (2-4)
Normal Banda (2-3) Un partido pendiente