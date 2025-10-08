Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2025 | 29º
X
Somos Deporte

La delegación santiagueña rumbo al Mundial de Taekwondo en Buenos Aires

Taekwondistas de la provincia viajaron este martes a la capital del país para competir en el certamen que se disputará del 9 al 12 de octubre en el estadio Malvinas Argentinas del Club Argentinos Juniors.

Hoy 15:24

La Delegación Santiagueña de Taekwondo partió este martes hacia Buenos Aires para representar a la provincia en el Mundial de Taekwondo 2025, uno de los eventos más importantes del calendario internacional de la disciplina. La cita se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el estadio Malvinas Argentinas, perteneciente al Club Atlético Argentinos Juniors.

Entre los competidores se destacan los campeones panamericanos 2024 de la escuela Tigres del Norte, institución dirigida por el Instructor Marcelo González (III Dan), quien encabeza la delegación provincial. Los santiagueños buscarán dejar su huella en un certamen que reunirá a los mejores exponentes del mundo.

Con gran expectativa y entusiasmo, los deportistas viajaron en representación de Santiago del Estero, con el objetivo de sumar experiencia, competir al máximo nivel y dejar en alto los colores de la provincia en un evento de alcance mundial.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Estero, entre las provincias con mayor crecimiento económico del país
  2. 2. Despierta Santiago presentó las propuestas de cara a las generales de octubre
  3. 3. LdO: el Frente Patria Peronista renovó “su compromiso para un país federal”
  4. 4. Sabag Montiel fue condenado a 10 años y Uliarte a 8 por el intento de atentado contra Cristina Kirchner
  5. 5. El tiempo para este miércoles 8 de octubre en Santiago del Estero: soleado y con 30ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT