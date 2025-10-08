Helicópteros de operaciones especiales de Estados Unidos fueron avistados cerca de Trinidad y Tobago

Imágenes recientes muestran posibles helicópteros MH-6 «Little Bird» y MH-60K «Black Hawk» cerca de las costas caribeñas, lo que coincide con la presencia de buques militares estadounidenses en la región.

Recientemente, se avistan helicópteros MH-6 «Little Bird» y MH-60K «Black Hawk», ambos adscritos al 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, muy cerca de las costas de Trinidad y Tobago. Aunque las imágenes compartidas en redes sociales por un aficionado no tienen alta resolución, es poco probable que se trate de otros tipos de aeronaves debido a las características visuales específicas de estos modelos.

Este avistamiento coincide con la presencia de dos embarcaciones militares estadounidenses en la región: el USS Lake Erie (CG-70), un crucero de misiles guiados, y el buque de apoyo MV Ocean Trader. Ambas naves han sido identificadas recientemente a través de imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea (ESA), localizándose a solo 126 kilómetros de Venezuela. Esta presencia militar en la zona genera especulaciones sobre posibles operaciones en el área.

El 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales tiene un historial conocido por llevar a cabo misiones de ataque, asalto y reconocimiento, frecuentemente en entornos hostiles. La unidad está especializada en infiltrarse detrás de las líneas enemigas para insertar o extraer personal, utilizando aeronaves como el MH-6 «Little Bird» y el MH-60K «Black Hawk».

Las misiones suelen realizarse durante la noche, a alta velocidad, baja altitud y en plazos muy cortos. Los integrantes del regimiento, conocidos como «Night Stalkers» o «Acechadores Nocturnos», son algunos de los mejores pilotos del mundo, entrenados para operar en las condiciones más extremas.

El MH-6 «Little Bird», apodado «Kill Egg» o «Huevo Asesino», es una aeronave ligera que admite una tripulación de dos personas y hasta seis pasajeros. Con un peso de solo 722 kilos, esta pequeña aeronave se especializa en operaciones en zonas donde el MH-60K «Black Hawk» no podría llegar. El MH-6 ha sido una herramienta fundamental en operaciones especiales de alto riesgo desde su introducción en 1963, participando en conflictos emblemáticos como los de Panamá, Irak, Afganistán, Nicaragua y el Golfo Pérsico.

La versión artillada del MH-6, conocida como AH-6C, también desempeña un rol clave en misiones de apoyo aéreo cercano, actuando como aeronave de ataque ligero en escenarios de combate.

La presencia de estos helicópteros en el área caribeña, junto con el movimiento de los buques militares estadounidenses, subraya la creciente tensión en la región, que podría estar relacionada con operaciones especiales en un contexto geopolítico complejo.