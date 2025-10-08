Enzo Pérez podría reaparecer ante Sarmiento por necesidad en River

Aunque Marcelo Gallardo planeaba darle más descanso, la falta de opciones en el mediocampo haría que el volante vuelva al once del Millonario este domingo ante Sarmiento, tras recuperarse del corte en la rodilla sufrido ante Palmeiras.

Hoy 15:41

En River Plate todo indica que Enzo Pérez podría regresar antes de lo previsto. El capitán, de 39 años, superó el profundo corte en la rodilla derecha que sufrió en el duelo frente a Palmeiras y, aunque Marcelo Gallardo pensaba esperarlo una semana más, la urgencia de sumar de a tres y las bajas en el mediocampo lo obligarían a adelantar su regreso.

El mendocino volvió a entrenarse con normalidad esta semana, ya sin los siete puntos de sutura que le colocaron el 25 de septiembre. Después de dos semanas sin practicar a la par del grupo, se reincorporó al trabajo colectivo justo cuando River se prepara para recibir a Sarmiento, el próximo domingo en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Aunque la sensación es que Enzo perdió terreno en la consideración del técnico, la suspensión de Juan Carlos Portillo y la convocatoria de Kevin Castaño a la Selección Colombia dejan al Muñeco sin alternativas naturales en la posición. Por eso, todo apunta a que el 24 volverá a ocupar el eje del mediocampo, acompañado por Giuliano Galoppo y Santiago Lencina.

De todos modos, la falta de ritmo podría complicarlo en su regreso. Gallardo evaluará si lo acompaña con un mediocampista más defensivo o si apuesta a su experiencia y jerarquía para equilibrar el equipo. En caso de que no llegue en condiciones, el juvenil Agustín de la Cuesta, de 19 años, podría tener su segunda titularidad en Primera.

Probable formación de River vs. Sarmiento: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina; Ignacio Fernández; Facundo Colidio o Sebastián Driussi, y Miguel Borja o Maximiliano Salas.