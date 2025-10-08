Santilli tras la decisión de la Justicia Electoral: “Voy a estar donde el Presidente me necesite”

El diputado y candidato por La Libertad Avanza habló luego de conocerse el fallo de la Justicia que rechaza el pedido del Gobierno para que él encabece la boleta.

Hoy 16:00

El diputado y candidato por La Libertad Avanza Diego Santilli habló tras conocerse el fallo de la Justicia Electoral que negó la posibilidad de que él pueda encabezar la lista violeta luego de la renuncia de José Luis Espert por su escándalo con Federico "Fred" Machado.

"No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite", escribió Santilli en su cuenta de X.

"Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años", agregó.

"¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones? Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia", cuestionó.

"Por eso no aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita", pidió.