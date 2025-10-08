River e Independiente Rivadavia ya tienen fecha para su semifinal de Copa Argentina

El “Millonario” y la “Lepra” mendocina se enfrentarán el viernes 24 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ganador irá por el título ante Belgrano o Argentinos Juniors.

Hoy 16:05

La organización de la Copa Argentina confirmó la fecha tentativa para una de las semifinales más esperadas del certamen. River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza se medirán el viernes 24 del corriente mes, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en busca del pasaje a la gran final.

El equipo de Marcelo Gallardo llega con confianza tras eliminar a Racing en un duelo intenso disputado en el Gigante de Arroyito, donde Maxi Salas marcó el gol decisivo. Por su parte, la Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, viene de dar la sorpresa al golear 3-1 a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

El vencedor de esta llave se medirá ante el ganador de la otra semifinal entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, en una definición que promete ser apasionante. De los cuatro semifinalistas, solo River sabe lo que es levantar la Copa Argentina, mientras que los demás sueñan con su primer título nacional.