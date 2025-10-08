"Cinema Lírico" llega al Teatro 25 de Mayo

Este Jueves 9 de octubre, a las 21 horas, el grupo Héroe subirá al escenario del coliseo mayor de la provincia.

Hoy 16:47

Héroe viene a Santiago del Estero con "Cinema Lírico", un espectáculo único que combina la potencia del lírico pop con la emoción del cine. A través de una puesta en escena innovadora y cautivante, el show transporta al público a los momentos más icónicos del séptimo arte.

Este jueves 9 de octubre, a las 21 hs en el Teatro 25 de Mayo, los santiagueños disfrutarán de una gala lírica de lujo junto a Héroe, agrupación integrada por Federico Picone, Alejandro Falcone y Sebastián Russo.

En esta nueva propuesta podrán disfrutar de temas con imágenes de Casablanca, Cinema Paradiso, El Padrino, Fame, Armagedón, Il Postino, Mujer Bonita, El Fantasma de la Ópera, Titanic y muchos éxitos más.

Una vez más la impronta del trío, con más de 10 años de trayectoria, despierta recuerdos, risas, lágrimas y esperanza. El humor, la interacción con el público y la creación de momentos únicos, harán revivir las historias que acompañaron nuestras vidas.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro, en Avellaneda 373 o bien haciendo click aquí.