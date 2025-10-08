Mónica Farro habló sobre su salud y aclaró los rumores de internación: “Tengo anemia crónica”

La exvedette se sorprendió ante las especulaciones que surgieron en las últimas horas.

Este miércoles circularon preocupantes versiones sobre la salud de Mónica Farro. Se habló de un cuadro crónico de anemia, internación para estabilizarla, e incluso hasta una posible cirugía de emergencia.

En medio de la creciente incertidumbre, TN Show habló con la exvedette uruguaya sobre su salud. En primera instancia, ella aclaró: “Sí, tengo anemia crónica, ya tuve dos veces este año. Ayer por suerte no tenía. Estoy bien con eso”.

Sobre este contexto, la blonda relató cuál es el verdadero tema que la aqueja en la actualidad: “Tuve bronquitis aguda en mayo y desde ese momento no paro de toser, y dije ‘capaz por la menstruación que es lo que me causa anemia, me siento débil y no se me vaya la tos’, pero ayer me hicieron exámenes de sangre y no estoy con anemia".

Aunque el primer cuadro se descartó y sus pulmones funcionan bien, Farro contó que le recomendaron consultar con otros especialistas para encontrar el origen de su malestar. Incluso, ella supone que podría tratarse de un caso de estrés somatizado, pero, por las dudas, prefirió chequearse con profesionales.

Otro punto que Moni abordó desde el humor fue la supuesta intervención quirúrgica de la que se habló. Desde este punto, este medio le preguntó sobre su ingreso a guardia a altas horas de la noche, que generó alarma.

Al respecto, la actriz respondió con franqueza: “Yo fui a la guardia muy tarde porque no tenía otro horario y porque ahí te dan bola. Si tengo que ir a un especialista, me dan turno para meses. Entonces, preferí ir a guardia a que me hicieran un examen de sangre, radiografía de tórax y me sacaran las dudas si estaba pasando algo ahora”.

“En ningún momento se habló de internación y tampoco que me iban a operar, ¿operarme de qué?“, agregó con humor.